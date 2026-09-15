Peñarol y una línea de tres que llegó para quedarse: las seis opciones y combinaciones que usó en el Clausura

Diego Aguirre coquetea con la línea de tres zagueros desde el inicio de este semestre y pasados 11 partidos desde la la vuelta a la actividad, la consolidó como su esquema madre para terminar este campeonato. Y se puede hacer esa deducción al analizar cada 11 inicial de Peñarol durante estos dos meses, o bien mirando la conformación del plantel al final del mercado de pases.

Allí incorporó a Thiago Espinosa y Germán Pezzella. El primero un marcador de punta joven, rápido y con mucho recorrido por la banda que le da una opción como carrilero izquierdo que no tenía. El segundo un defensa central con trayectoria internacional, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y otra opción para la zaga, donde ya tiene seis jugadores consolidados sin tener que recurrir a juveniles: Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Franco Romero y el argentino.

El semestre de Peñarol empezó con aquel empate 1-1 frente a Racing en el Centenario, cuando la Fiera paró una línea de cuatro que formaron Barboza, Ferreira, Lemos y Olivera, pero se fue en desventaja al descanso y salió al complemento con Ferreira, Lemos y Romero en el fondo, más Barboza y Darias como carrileros. Lo empató con gol de Abel Hernández de penal y aunque el equipo estuvo lejos de brillar, el DT sembró una idea que dos meses después parece incuestionable.

Pero no fue hasta la final del Intermedio frente a Wanderers (victoria 5-1) que la línea de tres defensores jugó de arranque: Ferreira, Romero y Herrera, con Javier Cabrera y Espinosa por las bandas. Después se lesionó Herrera (pisotón en una práctica, fisura de metatarsiano y más de un mes de baja; podría volver para este próximo fin de semana), no pudo comenzar el Clausura por el apagón en el Charrúa y solo jugó dos partidos por los puntos previo al clásico en el Campeón del Siglo. Le ganó 2-1 a Central Español con Ferreira, Lemos y Olivera en el fondo, y Javier Cabrera y Eduardo Darias por las bandas. Luego empató sin goles con Deportivo Maldonado, con Romero por Lemos abajo y Espinosa por Darias por izquierda. Si bien parecía que aún faltaba aceitar ese sistema, volvió a elegirlo para enfrentar a Nacional.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol llegó al clásico con quizás el favoritismo más notorio de los últimos años, pero jugó mal y perdió 0-1. Golpe durísimo que avizoraba, y exigía, cambios en el equipo. Pero para Aguirre el problema no estuvo en el fondo, donde siguió apostando por una línea de tres que priorizara la solidez. Cabe señalar que precisamente el día anterior al clásico llegó Pezzella, el sexto zaguero del plantel, que lo vio desde el palco.

En lugar de resignar un defensa, el entrenador le bajó el dedo al doble nueve. El equipo pasó de un 3-4-1-2 a un 3-4-3, con un solo centrodelantero como referencia ofensiva y un doble-enganche que formaron Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez. Sin renunciar a la solidez defensiva que le dan los tres centrales, Aguirre encontró la forma de mantener la amplitud con dos carrileros, sumar agresividad en la presión gracias a la juventud de Umpiérrez, y conectar mejor al medio con el ataque gracias a ese doble “10”.

Con esa fórmula goleó 4-0 a Danubio (Ferreira, Lemos y Olivera atrás, más Darias y Espinosa por afuera) y derrotó con solvencia 3-1 a Albion (Ferreira, Lemos y Pezzella, más Cabrera y Darias por afuera). Quizás dos de los equipos más débiles de la liga, pero perfectos para aceitar la idea que parece convencer al DT.

Con la vuelta de Herrera volverá a tener seis defensas disponibles. Barboza y Cabrera para el carril derecho, Espinosa y Darias para el izquierdo. E infinidad de opciones del medio en adelante para buscar alternativas y resolver distintos partidos. Volantes raspadores, creativos, extremos y delanteros que van a acompañar a esa línea de 3/5 de la base.

Las seis opciones y cinco combinaciones que utilizó en el Clausura

PEÑAROL 2-1 CENTRAL ESPAÑOL

Zagueros: Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera.

Carrileros: Javier Cabrera y Eduardo Darias.

DEPORTIVO MALDONADO 0-0 PEÑAROL

Zagueros: Lucas Ferreira, Franco Romero, Maximiliano Olivera.

Carrileros: Javier Cabrera y Thiago Espinosa.

PEÑAROL 0-1 NACIONAL

Zagueros: Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera.

Carrileros: Javier Cabrera y Thiago Espinosa.

DANUBIO 0-4 PEÑAROL

Zagueros: Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera.

Carrileros: Eduardo Darias y Thiago Espinosa.

PEÑAROL 3-1 ALBION

Zagueros: Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Germán Pezzella.

Carrileros: Javier Cabrera y Eduardo Darias.

