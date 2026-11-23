Peñarol enfrentará a Wanderers este lunes 23 de noviembre por la semifinal del Campeonato Uruguayo de Tercera División. El partido comenzará a las 18:00 horas en el Complejo Rentistas, tendrá entrada libre y será televisado por DSports, Antel TV y AUFTV.

El equipo dirigido por Julio Mozzo llega a esta instancia como campeón del Torneo Clausura y de la Tabla Anual, mientras que Wanderers obtuvo el Apertura en el primer semestre del año. De acuerdo con el formato de definición del campeonato, ambos equipos disputarán una semifinal para determinar quién enfrentará al ganador de la Anual en las finales. En este caso, ese lugar también le corresponde a Peñarol.

Por lo tanto, si el aurinegro gana el encuentro, se consagrará campeón uruguayo de Tercera División por tercer año consecutivo, tras los títulos obtenidos en 2024 y 2025 de la mano del mismo entrenador. En caso de que Wanderers se quede con la victoria, se disputarán dos finales adicionales entre ambos equipos para definir al campeón de la temporada.

El plantel aurinegro se reúne este mediodía en la Residencia de Juveniles del club, ubicada a un costado del Estadio Campeón del Siglo, para almorzar y concentrar para el partido.

El comedor de la residencia de juveniles de Peñarol. Foto: Peñarol.

Peñarol obtuvo el Clausura el pasado lunes, luego de vencer 1-0 a Montevideo City Torque en el Parque Palermo. Los dos equipos habían terminado igualados con 36 puntos en la primera posición, por lo que debieron disputar una final para definir al campeón del torneo corto.

El único gol del encuentro lo convirtió de penal Nahual Torres. En el arco aurinegro estuvo Leandro Díaz, quien el domingo había integrado el banco de suplentes del plantel principal en el partido frente a Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Mozzo habían llegado a esa definición tras empatar sin goles ante Juventud en la última fecha, resultado que permitió que Montevideo City Torque los alcanzara en la tabla de posiciones.

Ahora, Peñarol buscará superar a Wanderers para cerrar la temporada con un nuevo título y alcanzar el tricampeonato de Tercera División.