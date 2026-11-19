Peñarol recibió una nominación a los Globe Soccer Awards, como club histórico de los hinchas. El Carbonero fue seleccionado entre 16 equipos del mundo, siendo uno de los cinco extranjeros seleccionados para este premio.

El galardón es elegido por los hinchas a través de vote.globesoccer.com o a través de la App del evento. Los Globe Soccer Awards son unos premios que eligen a los mejores en distintos rubros del año futbolístico con sede en Dubai, que se reparten desde 2011.

El Mirasol comparte nominación junto a Boca Juniors, Flamengo y River Plate, como únicos representantes sudamericanos. Los elegidos los completan Milan (Italia), Ajax (Países Bajos), Al-Ahly (Egipto), Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Celtic (Escocia), Inter (Italia), Juventus (Italia), Liverpool (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (España) y Benfica (Portugal).

Dentro de las nominaciones aparece también Federico Valverde, que fue seleccionado entre otros 13 jugadores para el galardón de mejor mediocampista del año. Jude Bellingham (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Enzo Fernández (Manchester City), João Neves (Paris Saint-Germain), Martin Ødegaard (Arsenal), Nico Paz (Como), Pedri (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Dominik Szoboszlai (Liverpool) y Vitinha (Paris Saint-Germain) fueron los otros futbolistas elegidos para competir por el premio.

Desde su primera edición en 2011 el premio ha sido prácticamente monopolizado por Cristiano Ronaldo, que fue seleccionado seis veces como el mejor jugador del año, el único que pudo levantar el trofeo en más de una ocasión. Además fue seleccionado como el mejor jugador del siglo XXI en la edición de 2020.

Para mejor jugador de la presente temporada fueron nominados: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Federico Dimarco (Inter), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Raphinha (Barcelona), Declan Rice (Arsernal), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Bukayo Saka (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona).