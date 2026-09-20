¡Peñarol campeón del Clausura! El femenino se consagró de manera invicta y disputará las finales ante Nacional

En el Campeón del Siglo y manteniendo su invicto, Peñarol goleó 9-0 a San Jacinto este domingo en la novena fecha y se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino.

Con goles de Micaela Domínguez (x2), Luna Marcia, Josefina Villa (x2), Romina Lavallen (e/c), Caroline Díaz, Jemina Rolfo y Lorena Graña, las dirigidas por la entrenadora Cecilia Santo cerraron un torneo de ensueño.

🙅🏼‍♀️ Las once de hoy pic.twitter.com/I7v4LrALGK — PEÑAROL | Femenino (@FemeninoCAP) September 20, 2026

Empezaron con la victoria clásica ante Nacional y se tornaron imparables, ganando nueve de nueve fechas. Levantar este trofeo les da el derecho de jugar las finales del campeonato ante el tricolor. La primera será el próximo 27 de setiembre.

El equipo de Diego Testas venció en el cierre del torneo a Wanderers por 6-0 y finalizó con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y dos derrotas.

