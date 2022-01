Peñarol anunció la renovación de Neto Volpi y vuelve a Los Aromos Giovanni González

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tema del arquero comienza a cerrarse en Peñarol. Los días han pasado y no hay noticias de que Kevin Dawson se vaya a marchar. Esto y la dificultad de incorporar a Sebastián Sosa porque su pase pertenece al mexicano Mazatlán, llevaron a que la institución renovara este martes al brasileño Neto Volpi.

De esta manera Mauricio Larriera mantendría el plantel de arqueros con el que se consagró campeón en 2021. La institución carbonera anunció este martes en redes sociales la continuidad de Volpi por otro año.

🖊 Neto Volpi 🇧🇷 firmó la extensión de su vínculo con Peñarol por una nueva temporada. pic.twitter.com/McHmfqkqAG — PEÑAROL (@OficialCAP) January 11, 2022

Volpi disputó cuatro partidos en la pasada campaña, solo recibió tres goles y Peñarol no perdió ninguno:

- 1-1 con River Plate

- 3-0 a Wanderers

- 5-2 a Boston River

- 1-0 a Progreso

A la espera de la oferta formal de Orlando City por Facundo Torres (venta que ya está aprobado por el Consejo Directivo) y con la continuidad de Agustín Álvarez Martínez prácticamente confirmada (salvo que llegue una oferta imposible de rechazar), la prioridad del aurinegro en cuanto a renovación de contratos pasa ahora por Agustín Canobbio.

El regreso de Giovanni González

Giovanni González y Peñarol siguen aguardando por el futuro del lateral, bicampeón uruguayo con la institución en 2018 y 2021. Desde hace días se maneja que su carrera continuará en Palmeiras, pero por el momento no hay nada concretado y por ello el futbolista volverá este miércoles a Los Aromos para entrenar junto a sus compañeros, pues en caso de que no se haga la transferencia continuará en el club, al que no obstante el Grupo Casal ya le anunció que no cuente con él para este año.

Schiappacasse y Valentín Rodríguez

Nicolás Schiappacasse, quien está en la etapa final de la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en mayo pasado, está en vías de firmar un nuevo contrato con Peñarol. El futbolista había rescindido para dejar su cupo en copas internacionales, pero siempre se mantuvo en el club. Incluso fue parte de la delegación que viajó a Brasil a disputar la semifinal de la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense.

Valentín Rodríguez, en tanto, continúa con sus tiempos de recuperación de la fractura de rodilla sufrida en noviembre pasado y ya está junto a sus compañeros en Los Aromos, aunque todavía no trabaja a la par, obviamente. El autor del mejor gol de la Copa Sudamericana según el voto de los hinchas del continente, todavía tiene para un par de meses de recuperación.