Se cayó un rival de Nacional y Peñarol por casos de covid, pero ya apareció otro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como consecuencia del positivo de covid de seis futbolistas de Unión de Santa Fe, que iba a ser rival de Nacional y Peñarol en la pretemporada, el equipo argentino comunicó la cancelación de su viaje a Uruguay, por lo que rápidamente hubo que salir a buscar un nuevo contrincante.

ℹ️ Se informa que debido a resultados + de Test PCR de los futbolistas Machuca, Juárez, Gioria, Portillo, Godoy y Franco Calderón, se determinó la suspensión de la pretemporada en Uruguay. El plantel continuará con los entrenamientos en el predio Casasol. pic.twitter.com/NuKyd6SXCf — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 11, 2022

Lo que iba a ser el retorno de Gustavo Munúa (entrenador del tatengue) al GPC el lunes 17 quedó trunco, pero los tricolores ya tienen rival igualmente para ese día: el chileno Ñublense. Así lo confirmó la propia institución tricolor al momento de recordar que a partir del pasado lunes ya se pueden adquirir localidades para ese encuentro.

ℹ️ Cambio de rival para el partido del próximo lunes en el Gran Parque Central 🏟 pic.twitter.com/pPiRkDq85a — Nacional (@Nacional) January 11, 2022

El juego del conjunto chileno contra Peñarol será el miércoles 19 en el estadio Suppici de Colonia.

La agenda de verano de Nacional

- Lunes 17 vs. Ñublense (Gran Parque Central)

- Miércoles 19 vs. Barracas Central (Gran Parque Central)

- Sábado 22 vs. Peñarol (Estadio Centenario)

- Lunes 24 vs. Godoy Cruz o Sarmiento (Estadio Centenario)

- Miércoles 26 vs. Peñarol (Domingo Burgueño Miguel)

- Viernes 28 vs. Estudiantes o San Lorenzo (Domingo Burgueño Miguel)

La agenda de verano de Peñarol

- Lunes 17 vs. Barracas Central (Domingo Burgueño Miguel)

- Miércoles 19 vs. Ñublense (Alberto Suppici)

- Sábado 22 vs. Nacional (Estadio Centenario)

- Lunes 24 vs. Godoy Cruz o Sarmiento (Estadio Centenario)

- Miércoles 26 vs. Nacional (Domingo Burgueño Miguel)

- Viernes 28 vs. Estudiantes o San Lorenzo (Domingo Burgueño Miguel)

- Domingo 30 vs. Plaza Colonia (final de Supercopa en Durazno)