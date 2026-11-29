Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras, fue clara en la cena oficial de la Conmebol del viernes por la noche, donde estuvieron, entre otras autoridades, Yamandú Orsi y Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA. Ella, cuando tomó el micrófono, le dijo al presidente de Conmebol Alejandro Domínguez que tenía certeza de que iba a volver a definir la Copa Libertadores después de la derrota contra Flamengo del 2025. Cumplió con su palabra, y ahí estaba, radiante en los festejos, junto a los jugadores, después del 1-0 del Verdao frente a Estudiantes de La Plata, en un partido que tuvo un mal primer tiempo, y un complemento que se abrió con el gol marcado por Ramón Sosa a los 52 minutos.

El momento del gol de Palmeiras, de Ramón Sosa contra Fernando Muslera en el arco de la tribuna Colombes. Foto: Leo Mainé.

Palmeiras, que hace años viene teniendo un mano a mano particular con Flamengo, ganó su tercera Libertadores en los últimos seis años y alcanzó las cuatro coronas después de haber conseguido el trofeo de 1999, 2020, 2021 y 2026. Sin dudas que dejó de ser uno de los grandes paulistas y de Brasil, para convertirse en un grande del continente. Claro, también ganó 25 millones de dólares ayer, y ese hecho genera que la brecha económica con el resto de los clubes sudamericanos sea cada vez más grande. Ya Brasil es una isla en Sudamérica, esto no hace más que aumentar las diferencias. No en vano Palmeiras tenía un presupuesto cuatro veces superiores al de Estudiantes de La Plata.

Un equipo Pincharrata que hizo lo que pudo, ante un rival que se sabía superior. Pero los dirigidos por Alexander Medina ya habían sabido sobreponerse a la adversidad y habían dejado por el camino a Flamengo en el mismísimo Maracaná. También es justo reconocer que hizo una final digna. Jugó su partido en el primer período, lejos de las áreas, cortado, con faltas y empujones y fue a buscarlo tras el 0-1. Quizás erró los procedimientos, porque lanzó muchas pelotas al corazón del área, donde se agrandaron las figuras de Gustavo Gómez (interminable), Alexander Barboza (un infierno por arriba) y del arquero Carlos Miguel, una torre que supera los dos metros, que cortó algunos centros y que tapó un par de incidencias que el equipo argentino generó, como una chilena contra Guido Carrillo, abajo contra el vertical derecho.

El argentino - uruguayo Alexander Barboza tuvo una muy buena actuación. Foto: Leo Mainé.

Con los cambios del Cacique, Estudiantes fue más ambicioso. Edwuin Cetré, aquel futbolista colombiano que estuvo cerca de llegar a Nacional esta temporada, entró con buenas intenciones y buscó abrir la cancha para generar espacios, igual que el uruguayo Thiago Palacios -de irregular rendimiento- y que mejoró en el segundo tiempo intentando hacerle gala a la 10 que lleva en la espalda. Pero Estudiantes no pudo y perdió su segunda final de la Copa Libertadores, tras aquella recordada edición de 1971 en la que se consagraron los tricolores.

Estudiantes logró su cometido de limitar a un rival superior en el primer tiempo, donde Fernando Muslera no la tocó, pero el plan se empezó a desmoronar con ese gol al inicio del complemento en el Centenario.

Palmeiras ya no es aquel equipo de 1999, cuando venció a Deportivo Cali para obtener su primera Libertadores. Tampoco es el mismo club que perdió aquella definición ante el propio Estudiantes en 1968 o que cayó contra Peñarol en 1961. Palmeiras es un equipo fuerte, con cimientos que lo han llevado a ganar tres de cuatro finales en seis años (contra Santos, Flamengo y la de ayer frente a Estudiantes).

Montevideo cumplió con creces en la organización del evento, el tiempo acompañó con una tarde de verano y el Centenario volvió a ser testigo de una definición de Libertadores, donde Leila cumplió con su palabra y llevó a Palmeiras campeón.

Otra vez en Montevideo como en el 2021

Aunque las circunstancias fueron diferentes, porque en 2021 Palmeiras no llegaba como el favorito a quedarse con el trofeo y en este 2026 sí, el Verdao se volvió a quedar con el trofeo de la Libertadores en el Estadio Centenario. En 2021, apenas tiempo después de la pandemia, el equipo paulista derrotó 2-1 a Flamengo y ayer logró el mismo resultado ante Estudiantes de La Plata. Los hinchas brasileños marcaron una fiesta fenomenal en la Colombes, pero también aquellos que llenaron su parte de la Olímpica y en la América. No pararon de alentar y le dieron color con pequeñas banderas y unas verticales que desplegaron ya en tiempo de adición.

Reconocimiento aparte para el entrenador Abel Ferreira, que ganó su tercera Copa Libertadores con Palmeiras (2020, 2021, 2026) y quedó a una sola de igualar al multicampeón, el Virrey Carlos Bianchi.