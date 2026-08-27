Pacheco, DT de Central, confirmó lesión y prolongada ausencia de Rodolfo, y habló de la comparación con Jaime

Después de casi un año y medio Antonio Pacheco vuelve a colocarse el buzo de entrenador de fútbol de un equipo y es el de Central Español. El Tony tendrá su estreno este viernes en el Palermitano, que viene de dos caídas consecutivas, este viernes ante Wanderers —su primer equipo en su etapa como entrenador— y mencionó cuál es su objetivo más cercano.

“El objetivo que me marcaron (los dirigentes) es ganar el viernes”, comentó Pacheco en tono de broma en diálogo con el programa #Minuto1 en Carve Deportiva. Además, detalló que su contrato con Central Español es hasta fines de 2027.

La lesión de Rodolfo

Nota a Rodolfo Alves, futbolista brasilero que juega de arquero en Central Español, en el Estadio Parque Palermo de Montevideo, ND 20241023, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

El brasileño Rodolfo ha sido una de las grandes figuras de Central Español en la temporada. Pero desde la primera fecha del Torneo Clausura que no juega y Pacheco habló sobre la situación sanitaria del guardameta.

“Rodolfo tiene una lesión que todavía no saben bien la gravedad, con lo cual Central, ya antes que nosotros llegáramos, fue a buscar a Federico (Pintado, golero de Tacuarembó) y hoy se incorpora con nosotros, pero hoy no sabría el grado de la lesión”, indicó.

La lesión que padeció el golero fue una rotura parcial del ligamento lateral y posterior de la rodilla. Por lo tanto, la recuperación le demandaría cerca de dos meses.

También se lesionó el otro arquero de Central Español, Emiliano Márquez, quien disputó los 90 minutos en la caída 2-1 ante Peñarol en el Campeón del Siglo y los primeros 51 minutos en la derrota 1-0 contra Juventud de Las Piedras en el Parque Palermo.

“Se fue a buscar un nuevo arquero para acompañarlos a ellos dos para cuando estén recuperados”, detalló Pacheco sobre la incorporación de Pintado para jugar el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.

La comparación con Leonel Jaime

El festejo de Leonel Jaime y Matías Arezo en el triunfo de Peñarol ante Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Una de las figuras emergentes que más llamó la atención en el fútbol uruguayo es el argentino Leonel Jaime. Mostró un gran rendimiento en estos puñados de partidos con la camiseta de Peñarol y le consultaron a Pacheco sobre el talentoso jugador de 20 años.

“Sin dudas ha llamado la atención y para todos los que miramos fútbol nos llama la atención y nos gusta”, inició y dejó en claro que en la actualidad está enfocado en sus jugadores del plantel de Central Español.

Le preguntaron si había visto rasgos parecidos a los suyos cuando comenzó su carrera como futbolista profesional en la Primera División del Mirasol, a lo que respondió lo siguiente: “Y que juega en las medias bajas, como yo”. Esto lo comentó con una sonrisa en tono de broma.

No obstante, Pacheco dejó en claro que no le gustan las comparaciones. “Cada persona y futbolista es diferente”, soslayó el entrenador que piensa en su primer compromiso como entrenador Palermitano frente al Bohemio de este viernes.