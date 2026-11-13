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    El País Ovación Fútbol

    Pablo Schiavi se reunió con socios de Peñarol en Florida: "La llave del cambio la tiene Movimiento Libertadores"

    El candidato de la lista 66 empezó una gira por el interior del país para captar votos y afirma que las encuestas le dan números positivos.

    El País
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    13/11/2026, 11:59
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    Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol, en reunión de socios en Florida
    Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol, en reunión de socios en Florida.
    Foto: cortesía.

    La campaña hacia las elecciones de Peñarol, que están fijadas para el sábado 12 de diciembre, llegó al interior del país. Pablo Schiavi, candidato a la presidencia del club por Movimiento Libertadores (lista 66), viajó este jueves a Florida con parte de su equipo y se reunió con unos 50 socios aurinegros, según le contó a Ovación.

    “Éramos más de 50 socios en una parrillada”, resumió el dirigente sobre el encuentro. Lo acompañó con un mensaje en redes sociales: “El Peñarol que soñaste nace en el interior del país. ¡Vamos Peñarol! ¡Vamos Florida!”.

    La gira va a seguir. “El jueves que viene vamos a Maldonado”, adelantó Schiavi. La próxima parada será entonces el jueves 19 de noviembre.

    “Vamos a ser la llave de cambio”

    A un mes de las elecciones, Schiavi habló del escenario electoral y del papel que cree que tendrá su agrupación. “Vamos a ser la llave de cambio el 12 de diciembre. Estamos trabajando en una coalición política para gobernar a Peñarol. Hoy la llave del cambio la tiene Movimiento Libertadores”, afirmó.

    Por ahora la lista 66 compite sin socios, pero no descarta acuerdos. “Por ahora estamos solos y vamos hasta el final. Obviamente estamos explorando alternativas, pero nos están dando positivas las encuestas que nos van a llegar la semana que viene”, dijo el candidato.

    Schiavi también describió cómo ve la elección: “Va a estar muy parejo entre los favoritos y van a necesitar hacer alianzas para poder ganar. Ese es el panorama de hoy”.

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