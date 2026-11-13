Pablo Schiavi se reunió con socios de Peñarol en Florida: "La llave del cambio la tiene Movimiento Libertadores"
El candidato de la lista 66 empezó una gira por el interior del país para captar votos y afirma que las encuestas le dan números positivos.
La campaña hacia las elecciones de Peñarol, que están fijadas para el sábado 12 de diciembre, llegó al interior del país. Pablo Schiavi, candidato a la presidencia del club por Movimiento Libertadores (lista 66), viajó este jueves a Florida con parte de su equipo y se reunió con unos 50 socios aurinegros, según le contó a Ovación.
“Éramos más de 50 socios en una parrillada”, resumió el dirigente sobre el encuentro. Lo acompañó con un mensaje en redes sociales: “El Peñarol que soñaste nace en el interior del país. ¡Vamos Peñarol! ¡Vamos Florida!”.
La gira va a seguir. “El jueves que viene vamos a Maldonado”, adelantó Schiavi. La próxima parada será entonces el jueves 19 de noviembre.
El Peñarol que soñaste nace en el interior del país. Vamos Peñarol! Vamos Florida!! 💛🖤 pic.twitter.com/veBoyuw1gI— Pablo Schiavi (@PabloSchiavi) November 13, 2026
“Vamos a ser la llave de cambio”
A un mes de las elecciones, Schiavi habló del escenario electoral y del papel que cree que tendrá su agrupación. “Vamos a ser la llave de cambio el 12 de diciembre. Estamos trabajando en una coalición política para gobernar a Peñarol. Hoy la llave del cambio la tiene Movimiento Libertadores”, afirmó.
Por ahora la lista 66 compite sin socios, pero no descarta acuerdos. “Por ahora estamos solos y vamos hasta el final. Obviamente estamos explorando alternativas, pero nos están dando positivas las encuestas que nos van a llegar la semana que viene”, dijo el candidato.
Schiavi también describió cómo ve la elección: “Va a estar muy parejo entre los favoritos y van a necesitar hacer alianzas para poder ganar. Ese es el panorama de hoy”.
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