Pablo Bengoechea asumió en Universidad César Vallejo buscando el ascenso: "Vamos a hacer el máximo esfuerzo"
"Le damos la bienvenida al reconocido estratega uruguayo que asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico", expresó el club peruano, que compite en la Segunda División.
Pablo Bengoechea asumió como entrenador de Universidad César Vallejo con la mira puesta en obtener el ascenso. El club peruano lo dio a conocer a través de un comunicado oficial: "El Club Deportivo Universidad César Vallejo le da la bienvenida a Pablo Bengoechea, reconocido estratega uruguayo que asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico", inició.
Y añadió: "Hoy comienza un nuevo capítulo en su carrera, con el compromiso de liderar nuestro proyecto deportivo y trabajar por los objetivos de la institución. ¡Bienvenido, profesor! ¡Vamos juntos por nuevos desafíos y grandes objetivos!".
El exjugador y entrenador de Peñarol, que hasta octubre estuvo al mando de Comerciantes, otro equipo de la Segunda División de Perú, asume el desafío de potenciar a un equipo que no logró el cometido de avanzar a los playoffs por el ascenso tras finalizar séptimo en su grupo.
Richard Acuña Núñez, presidente de la UCV, le dedicó una publicación a Bengoechea: "Como presidente del Club UCV, doy la bienvenida a Trujillo al profesor Pablo Bengoechea. Juntos trabajaremos para alcanzar nuestro gran objetivo: volver a Primera División. ¡Fuerza Vallejo!".
Durante la conferencia de presentación el técnico uruguayo manifestó su alegría por el desafío que tiene por delante: "Me siento muy feliz y orgulloso con esta posibilidad de trabajo. Hace más o menos un mes comenzamos a conversar con Luis Gálvez (gerente deportivo) y todo ha sido muy lindo".
Al ser consultado por los conceptos que tiene del club al que arriba, dijo: "Desde afuera siempre pensamos que es un club con infraestructura y potencial para estar en Primera División. Acá hay organización y todas las condiciones para hacer una buena temporada. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para lograr el objetivo trazado”.
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