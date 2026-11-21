Pablo Bengoechea asumió como entrenador de Universidad César Vallejo con la mira puesta en obtener el ascenso. El club peruano lo dio a conocer a través de un comunicado oficial: "El Club Deportivo Universidad César Vallejo le da la bienvenida a Pablo Bengoechea, reconocido estratega uruguayo que asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico", inició.

Y añadió: "Hoy comienza un nuevo capítulo en su carrera, con el compromiso de liderar nuestro proyecto deportivo y trabajar por los objetivos de la institución. ¡Bienvenido, profesor! ¡Vamos juntos por nuevos desafíos y grandes objetivos!".

El exjugador y entrenador de Peñarol, que hasta octubre estuvo al mando de Comerciantes, otro equipo de la Segunda División de Perú, asume el desafío de potenciar a un equipo que no logró el cometido de avanzar a los playoffs por el ascenso tras finalizar séptimo en su grupo.

Richard Acuña Núñez, presidente de la UCV, le dedicó una publicación a Bengoechea: "Como presidente del Club UCV, doy la bienvenida a Trujillo al profesor Pablo Bengoechea. Juntos trabajaremos para alcanzar nuestro gran objetivo: volver a Primera División. ¡Fuerza Vallejo!".

Durante la conferencia de presentación el técnico uruguayo manifestó su alegría por el desafío que tiene por delante: "Me siento muy feliz y orgulloso con esta posibilidad de trabajo. Hace más o menos un mes comenzamos a conversar con Luis Gálvez (gerente deportivo) y todo ha sido muy lindo".

Al ser consultado por los conceptos que tiene del club al que arriba, dijo: "Desde afuera siempre pensamos que es un club con infraestructura y potencial para estar en Primera División. Acá hay organización y todas las condiciones para hacer una buena temporada. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para lograr el objetivo trazado”.