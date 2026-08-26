Otro hallazgo: cómo se gestó la llegada de Gonzalo Gelini a Peñarol y qué vieron en esa “joya” de Boca

Sábado por la noche. Diego Aguirre terminó su rueda de prensa en la puerta de ingreso al vestuario visitante del Campus Municipal de Maldonado y de inmediato, en la salida hacia una cancha que ya estaba desierta tras el empate sin goles entre el equipo fernandino y Peñarol, se da una charla de algunos pocos minutos entre el entrenador, el director deportivo Marcelo Rodríguez y el presidente Ignacio Ruglio.

Minutos más tarde y al ser consultado por Ovación en conferencia de prensa, el mismo Ruglio contó que era una conversación de planificación, pero había más.

En ese mismo momento, ese tridente aurinegro —a modo de mesa chica— estaba cerrando la contratación de Gonzalo Gelini, el extremo izquierdo de 19 años que llegará a préstamo a Peñarol desde Boca Juniors por un año y con una opción de compra además de un porcentaje por vidriera que le corresponderá al club Carbonero en caso de que el equipo argentino lo transfiera tras la cesión al nacido en Monte Grande, Buenos Aires.

“El scouting lo tenía visto. Marcelo conoce al contratista, lo arregló él. Yo simplemente con Riquelme puse los últimos puntos para cerrar, pero fue todo laburo de ellos”, le contó a Ovación Ignacio Ruglio.

En cuanto a cómo se dio la negociación, el presidente Mirasol remarcó que “él (Marcelo Rodríguez) va consultando los lineamientos y nosotros vamos aprobando o no determinadas condiciones de la negociación por un jugador”.

La realidad es que tal como pasó con Leonel Jaime, el trabajo de scouting jugó su papel y en eso, Peñarol hace un trabajo en el que tiene informes de la categoría Reserva de los clubes importantes del fútbol de Argentina.

Fue ahí que se abrió una nueva oportunidad en el mercado, en esta ocasión desde Boca Juniors, otro de los grandes de la vecina orilla, con Gonzalo Gelini como gran protagonista.

Gonzalo Gelini defendiendo la camiseta de Boca Juniors. Foto: @gonza.gelini.

“El jugador iba a ser titular en Boca pero ascendieron a otro juvenil como Leonel Flores, que anda bien, y no iba a tener tantos minutos. Por eso quiso salir a ganar minutos afuera y estaba contento de que la chance sea en Peñarol”, dijo Ruglio.

Respecto a cómo y cuándo se cerró la negociación, el presidente aurinegro confesó que fue el sábado por la noche —luego del empate sin goles con Deportivo Maldonado— el momento en el que se le terminó de dar el visto bueno para la llegada del argentino.

En esa charla que se dio en una de las puertas de salida al campo de juego del Campus de Maldonado y con Diego Aguirre, Ignacio Ruglio y Marcelo Rodríguez como protagonistas, el presidente dio el “ok” para avanzar en la negociación con el Xeneize.

“Marcelo habló de nuevo con el representante y el sábado, después del partido en el Campus, ahí dijo Diego que le parecía que era ideal traerlo ahora para tenerlo pronto para el año que viene”, expresó Ignacio Ruglio.

A partir de ese momento se comenzó a acelerar con el tema del contrato y algunas condiciones más para que se pudiera cerrar y concretar la llegada del extremo de 19 años al club Mirasol, algo que desde la institución confirmaron como hecho en la noche del lunes, aunque en la interna se decidió mucho antes.

“Es un futbolista que ya ha jugado en la Primera de Boca y que iba a ser titular sino aparecía Flores. Entre Marcelo y Diego lo avanzaron mucho y nosotros después dimos solamente los lineamientos finales para cerrarlo en un ratito”, recordó el titular Carbonero.

La charla del sábado en el Campus Municipal de Maldonado entre Ignacio Ruglio, Diego Aguirre y Marcelo Rodríguez. Foto: Enrique Arrillaga.

La charla clave entre Ignacio Ruglio, Marcelo Rodríguez y Diego Aguirre para aprobar la llegada de Gonzalo Gelini

En ese mencionado encuentro del sábado por la noche en los pasillos del Campus Municipal de Maldonado, Ignacio Ruglio, Diego Aguirre y Marcelo Rodríguez terminaron de decidirse por la llegada de Gonzalo Gelini.

En esa conversación que no tuvo nada que ver con lo que había pasado en el campo de juego —empate sin goles con Deportivo Maldonado en un más que complicado partido para Peñarol—, el director deportivo y el entrenador le contaron de esa posibilidad al presidente y este dio también el visto bueno para avanzar.

Antes, en la jornada del viernes, Rodríguez le pasó a la Fiera un informe detallado del futbolista que había armado el departamento de scouting del club aurinegro. El entrenador lo observó y su respuesta fue tajante: “Vamos a traerlo ya que juega bien”.

Es que el director técnico aurinegro volvió a confiar en el trabajo de un área que viene jugando un papel importante en este último período de pases como la del scouting.

El caso de Leonel Jaime no fue casualidad y ahora, luego de haber buscado futbolistas en base a las necesidades del entrenador y posibilidades del club, se suma la llegada de un Gonzalo Gelini que irrumpió en el primer equipo de Boca Juniors en medio de una serie de lesiones y que estuvo a punto de quedar en el plantel principal, algo que no se dio por el gran momento de Leonel Flores, otro juvenil de las formativas que viene siendo pieza importante en el conjunto Xeneize.

Gonzalo Gelini. Foto: Instagram Gonzalo Gelini.

Las características de un jugador con capacidad de desborde y generación de peligro

Gonzalo Gelini nació el 15 de diciembre de 2006 en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Jugó baby fútbol en San Martín de esa localidad del partido de Esteban Echeverría y luego se fue a Boca, donde hizo las juveniles hasta llegar al primer equipo Xeneize.

Gelini llegó a las juveniles de Boca muy joven pero su capacidad para desbordar y generar peligro fueron condiciones que lo colocaron rápidamente en la mira del club, algo que no fue en vano porque en 2025 fue figura en la Reserva dirigida por Mariano Herrón, equipo en el que jugó 20 partidos con cinco goles y seis asistencias.

En esa categoría logró el título de campeón en el Torneo Clausura del Proyección en 2025, pocos días antes de vencer a Vélez Sarsfield y quedarse con el Trofeo de Campeones del Proyección, al enfrentarse con el vencedor del Torneo Apertura.

Y esas características no pasaron por desapercibidas en el scouting de Peñarol, club que desde hace tiempo viene buscando jugadores que puedan llegar a ser desnivelantes en la ofensiva y como extremos.

“Soy más de velocidad, de encarar. Soy un atacante que va directo al arco. El delantero siempre tiene que buscar el gol. Y si no, una asistencia a un compañero”, se definió el futbolista argentino en su momento.

Fueron sus buenos rendimientos en las divisiones inferiores de Boca Juniors lo que llevaron a que se le haga su primer contrato profesional que se selló en enero de este año con una cláusula de 10 millones de dólares.

El 28 de enero de 2026, Gelini hizo su estreno ante Estudiantes de La Plata y luego, en la fecha 3 tuvo su debut como titular en la victoria por 2 a 1 frente a Newell’s.

Un hecho particular que se dio tras el estreno de Gonzalo Gelini en la Primera División de Boca Juniors fue que en Esteban Echeverría, partido de la Provincia de Buenos Aires, lo recibieron con honores y desde arriba de un camión de Bomberos saludó fue idolatrado por sus vecinos en el barrio 9 de Abril.