Ortega, la llave para la llegada de Alonso: el profe top, de perfil alto y que tiene la banca de Godín y Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La inclusión de Óscar Ortega, o simplemente el profe Ortega, en el cuerpo técnico de Diego Alonso terminó inclinando la balanza a favor del Tornado para transformarse en el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Sin el renombrado preparador físico, la suerte del DT podría haber sido otra.

Sin embargo, tras acordar su salida transitoria del Atlético de Madrid en las ventanas internacionales para sumarse a la Celeste, el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) terminó decidiéndose por Alonso en lugar de Diego Aguirre y Alexander Medina.

El profe Ortega nació el 29 de marzo de 1958 en Montevideo. Lo apodan el sargento de hierro de Diego Simeone en el Atleti. Su nombre estuvo en el tapete en los últimos cinco días en Uruguay cuando Alonso jugó su mejor carta para convencer a los dirigentes.



¿Qué tiene de particular? Trabaja a primer nivel con un entrenador top como el Cholo, pero a su currículum le anexa algunas cuestiones bien rioplatenses que en Europa no pasan desapercibidas. Su temple, carácter, el rol motivacional que todo el tiempo maneja sobre los jugadores, son algunos de los aspectos que más se destacan y que encajan a la perfección para un plantel que está obligado a reaccionar para llegar al Mundial de Catar 2022.



Ortega es, también, un profe totalmente diferente a los que tienen el resto de los clubes de primera línea. Maneja un perfil alto, dentro de la cancha y también fuera de ella. Cada tanto aparece en los medios, tiene redes sociales donde incluso muestra momentos de su intimidad y mantiene una relación mucho más cercana y directa con el jugador, hecho que en España más de una vez estuvo en tela de juicio. A diferencia de otros equipos, donde la gran mayoría del público no conoce ni siquiera el nombre del preparador físico de su club, Ortega es habitualmente ovacionado por la hinchada del Atlético, una de las más pasionales de Europa.

Hace dos años en conferencia, consultado por su alto perfil, respondió: “Lo negativo de la exposición es que lleva a que tu margen de error sea muy fino, pero por otro lado la exposición te lleva a cimentarte más, a preocuparte más como profesional para responder a todo lo que estás generando, y no descuidar ningún detalle. Así crecés más”,

“Sé que cuando me salga algo mal, voy a estar señalado, pero es mi trabajo, mi posición y yo busqué esto. Me tengo que responsabilizar cuando salen las cosas mal, porque cuando salen bien ya lo sé. Así es el alto rendimiento”, agregó.

Referentes

El profe ya conoce a la perfección algunos de los futbolistas que ahora tendrá en la Celeste. Además de José María Giménez y Luis Suárez, a quienes tiene día a día en el Atleti, también sabe de primera mano cómo son Diego Godín y Lucas Torreira por su pasado en el club.



El vínculo especial con el Faraón y el Pistolero, capitanes y referentes de este grupo, también pesó en la decisión que tomó la AUF a la hora de decidirse por un nuevo cuerpo técnico.



Los dirigentes consultaron a algunos futbolistas, incluso algunos que ahora no están en actividad, cuando realizaron las rondas de entrevistas con los tres entrenadores candidatos.



“Está confirmada su incorporación a los trabajos de la selección, que se darán presencialmente desde el comienzo y hasta el final de las fechas FIFA en las clasificatorias. Es una alta de gran peso, jerarquía internacional, que potencia al equipo de trabajo”, dijo Ignacio Alonso, presidente de la AUF.



“Viene con ganas e ilusión de retribuir al país todo lo que Uruguay le dio en su origen, después de una vasta trayectoria. Estamos agradecidos con Atlético de Madrid que lo autorizó a poder cumplir este deseo”, sumó.

Simeone

Su camino se unió con el del Cholo en 2006. Cuando Simeone volvió al Atleti como jugador en la temporada 2003/04 hizo una gran amistad con Ortega, quien entonces era preparador físico del equipo. En 2006, cuando Simeone empezaba a forjar su propio camino como entrenador, no dudó en convocarlo para su equipo. A partir de ese momento, siempre estuvieron juntos. Ortega pasó por Racing, San Lorenzo, Estudiantes, River Plate, Catania y Atlético de Madrid. Quienes lo conocen lo admiran por su estricta disciplina y su exigencia, a tal extremo de intentar llevar siempre a los jugadores al límite de sus posibilidades.



Ortega se transformó en un referente en la preparación física. Sus métodos de trabajo ya han sido estudiados y observados por múltiples técnicos y preparadores físicos.