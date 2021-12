Quién es el profe Ortega, el sargento de hierro de Simeone y que fue decisivo en la llegada de Alonso a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se llama Óscar Ezequiel Ortega del Río, pero todo el mundo fútbol lo conoce como el profe Ortega. Nació el 29 de marzo de 1958 en Montevideo. Lo apodan el sargento de hierro de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Su nombre estuvo en el tapete en los últimos cinco días en Uruguay. Diego Alonso lo propuso para conformar su cuerpo técnico en caso de tomar la selección y eso terminó de llenar el ojo de los dirigentes.

Su temple y su carácter, más sus condiciones para preparar equipos competitivos, inclinaron la balanza a favor del Tornado en la puja con los otros dos entrenadores candidatos para suplantar al maestro Tabárez: Diego Aguirre y Alexander Medina.

Alonso llegará a Uruguay con un nuevo cuerpo técnico compuesto por Darío Rodríguez como su ayudante y el profe Ortega y Guillermo Souto como sus preparadores físicos. "La confirmación de que el profe tiene el aval de Atlético de Madrid y del Cholo Simeone para incorporarse al cuerpo técnico de la selección fue fundamental a la hora de la elección", confesó Jorge Casales, integrante del Ejecutivo, a Ovación.



Ortega seguirá ligado al Colchonero y se sumará a la Celeste en cada ventana internacional.



El profe ya conoce a la perfección algunos de los futbolistas que ahora tendrá en la Celeste. Además de José María Giménez y Luis Suárez, a quienes tiene día a día en el Atleti, también conoce bien a Diego Godín y Lucas Torreira por su pasado en el club.

El sargento de hierro

Ortega es uno de los pilares necesarios y vitales en los que se sustenta el Atlético de Madrid de Diego Simeone. El uruguayo, apodado "el sargento de hierro", es alguien que se convirtió en un referente del trabajo, el esfuerzo y la intensidad, valores necesarios en el equipo colchonero.



Los jugadores que están a su cargo siempre dicen que a base de su tarea diaria y compromiso se ha ganado el respeto del plantel. No es extraño verlo liderar las sesiones de entrenamiento. Su camino se unió con el del Cholo en 2006. Desde ese año empezaron a trabajar juntos y nunca más se separaron. Cuando Simeone volvió al equipo colchonero como jugador en la temporada 2003/04 hizo una gran amistad con Ortega, quien entonces era preparador físico del equipo.



En 2006, cuando Simeone empezaba a forjar su propio camino como entrenador, no dudó en convocarlo para su equipo. A partir de ese momento, siempre estuvieron juntos. Ortega pasó por Racing, San Lorenzo, Estudiantes de la Plata, River Plate, Catania de Italia y Atlético de Madrid. Quienes lo conocen lo admiran por su estricta disciplina y su exigencia, a tal extremo de intentar llevar siempre a los jugadores al límite de sus posibilidades. Con el paso de los años, Ortega se transformó en un referente en la preparación física.



Siempre dispuesto a innovar en las sesiones de entrenamiento, nombrar al profe Ortega es hablar de motivación. "Soy un preparador físico que busca el camino hacia la verdad absoluta. Tengo una pasión extrema por lo que hago y eso es lo que me lleva a estar vigente", dijo, una vez sobre su dedicación total Al cuidado del cuerpo de sus jugadores. Sus métodos de trabajo ya han sido estudiados y observados por múltiples técnicos y preparadores físicos.



(Con información de La Nación/GDA).