Olimpia vs. Verdirrojo por un lugar en la LUB: un duelo con historia reciente, con localías pesadas

Uno de los grandes candidatos, pero que el ascenso se le viene negando desde 2023, ante un equipo que ha dado pasos hacia adelante competitivamente, que lejos de ser aquel armado para zafar del descenso hoy se planta cara a cara ante los históricos con una localía pesada. Olimpia y Verdirrojo comenzarán a definir uno de los dos boletos a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2027-28 el martes en la Cúpula de Colón.

El historial en el siglo favorece a las Alas Rojas 7-5, pero el cerrense llega con un antecedente reciente pesado a favor.

El primer enfrentamiento en ese lapso se produjo recién en 2018. En el siglo el Verdi se había acostumbrado a ser de segunda y coqueteaba con el descenso a la DTA, mientras que Olimpia, lejos de ser aquel equipo que supo conquistar Federales y Sudamericanos atravesaba una era con salvaciones milagrosas, incluso jugando en 2015 una final frente a Sayago por no bajar.

Pero el 9 de noviembre de 2018 se vieron las caras, luego de un sorpresivo ascenso del equipo del Cerro, tras ganar aquella recordada serie ante Cordón al jugar Agustín Zuvich con ficha médica vencida.

Aquella temporada Verdirrojo jugó de local en Capitol al sufrir una sanción por incidentes ante Welcome en la primera fecha y el triunfo Olimpista fue contundente en ambos partidos, 85-67 y 100-55.

De aquellos enfrentamientos varios repiten, Abel Agarbado en Olimpia, Giovanni Corbisiero y Martín Mayora en Verdirrojo; mientras que Agustín Cabillón, hoy en el del Cerro, defendió a las Alas Rojas aquel torneo.

Los otros choques se dieron todos en la Liga de Ascenso, cuando el equipo de Colón bajó por primera vez en el siglo.

De hecho tuvo su primer partido en segunda recibiendo a un Verdirrojo al que aplastó por 85-59 y mantuvo la racha ante el cerrense también en 2024, con triunfos 95-87 —el único en el Cerro— y 87-85 en Colón.

Pero aquella tendencia mutó en 2024. Con un equipo más competitivo, Verdirrojo llegó a semifinales mostrando superioridad sobre un Olimpia al que le ganó 4/5 enfrentamientos y ante quien no volvió a perder en su fortaleza del Cerro hasta hoy.

El equipo dirigido por Mauro Nava —al igual que en el presente torneo— quebró la racha ante las Alas Rojas en la primera fecha, al ganarle 72-63 de local. Se volvieron a ver las caras en el desenlace de la fase regular donde en la Cúpula definían la localía de su cruce en cuartos, y el cerrense se impuso 89-79 en alargue. Luego en la serie de playoffs hizo valer esa ventaja, con victorias 79-72 y 80-70 como local; y caída 87-79 en Colón.

Abel Agarbado, Agustín Méndez, Franco Brun y Iván Decena repiten en Olimpia; Agustín Cabillón, Federico Haller, Giovanni Corbisiero y Martín Mayora en Verdirrojo.

Esta temporada ganó un partido cada uno, el que ofició como local.