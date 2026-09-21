"Nosotras sí te admiramos y aplaudimos": el mensaje de Vanesa Britos a Nico de la Cruz tras recuperarse de su lesión

El pasado 16 de agosto Flamengo informó una nueva lesión de Nicolás de la Cruz, que todavía estaba inmerso en medio de los idas y vueltas con Peñarol con un mercado de pases abierto. Ese día, el mediocampista se quejó de dolores en el muslo izquierdo y tras realizarle un examen de imagen, se constató una lesión muscular en la zona.

El ex Liverpool venía de disputar el Mundial 2026 con Uruguay y superar una lesión al término de esta competencia, por lo que recién pudo retornar a la convocatoria del Mengao el 29 de julio, día en el que ingresó 10 minutos. Esa fue su última vez en cancha hasta este domingo, cuando ingresó un minuto en lugar de Giorgian de Arrascaeta.

En este contexto, su esposa Vanesa Britos le dedicó un tierno mensaje en redes sociales: "Nosotras sí te admiramos y aplaudimos. Por tu valentía, respeto y silencio.. No hay enojos, siempre aprendizajes Te amamos y acá siempre para vos", escribió junto a una foto del jugador con la camiseta de Flamengo.