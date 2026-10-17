"No soy cabezón": el DT de Real Madrid, José Mourinho, ante una pregunta por el puesto de Federico Valverde

Real Madrid afina detalles de cara a su partido ante Sevilla por LaLiga de España de este domingo en el Santiago Bernabéu, a la hora 16:00. El entrenador José Mourinho acudió a la conferencia de prensa de este sábado previo a ese duelo y lanzó una singular respuesta ante una pregunta por la posibilidad de que Federico Valverde deje el medio campo y pase a jugar en el lateral.

"Ya llegará el día donde encuestas, inteligencia artificial, serán las que vayan a hacer equipos, pero, hasta hoy, todavía pienso que somos los entrenadores los que hacemos los equipos. Un entrenador cabezón, que no es abierto a análisis, a intentar mejorar, es un entrenador limitado, del mismo modo que pienso que un entrenador abierto a opinionistas y comentaristas no es entrenador", comenzó respondiendo el portugués.

"No hablo ni de crítica ni opiniones, porque yo considero que unos opinan porque aman el fútbol y otros porque es su trabajo opinar, pero no considero que esas opiniones valgan más que mi análisis como entrenador", puntualizó.

José Mourinho, DT del Real Madrid. Foto: EFE.

"Yo no soy cabezón, soy una persona completamente abierta a la opinión de mi 'staff', a mi análisis de los partidos y los entrenamientos. Esto para decirte que puedo cambiar, sí, pero puedo cambiar por mi análisis de la situación, por mi trabajo, por mi estudio, y quiero siempre mejorar. Seguramente puedo ir en direcciones diferentes. Un partido son 90 minutos, tiene muchos matices, muchos momentos", resumió.

Definió el modelo de jugador del centro del campo que espera: "Que sean centrocampistas. Les pido la globalidad del trabajo que es un centrocampista. Un centrocampista que solo defiende es un centrocampista limitado, uno que solo ataca es mejor que juegue por bandas o de '10', o de falso '9', porque el centro del campo es una posición muy difícil".

Además, dedicó unas palabras tanto a Arda Güler como a Endrick, dos de los protagonistas de la remontada frente a la Roma. Al turco le pidió "trabajo". "Arda es un jugador con mucho talento, ya todos lo sabemos, que no es todavía, obviamente, por suerte, con 21 años, un producto acabado, es un jugador que tiene condiciones para poder ser multifuncional y jugar en diferentes posiciones, y estoy muy contento, no puedo decir nada más", señaló.

Sobre Endrick, recalcó sus méritos: "Cuando pensáis que hace mal, machacad, pero, cuando pensáis que hace bien, habladlo también. He leído bien el partido antes y durante, y después es mérito del chico, que ha reventado con todo. La situación de tres goles de córner, cómo se consiguen los córneres, con una avalancha de fútbol ofensivo".

"Hay mucha gente que merece jugar, esta historia de la meritocracia no es una cosa que yo pueda decir: 'Solo 11 lo merecen', porque no son solo 11, son 15, son 16. Lunin merece jugar, y no estoy de broma, pero no juega, no puedo meter a Courtois y Lunin a jugar los dos. No significa que a mí no me preocupa la meritocracia", recordó.

"Estaremos todos de acuerdo en que los cinco jugadores que el otro día entraron y ayudaron al equipo a cambiar el partido merecen jugar mañana, pero, ¿y los otros? ¿No merecen jugar? No significa que no exista la meritocracia, significa que es una parte difícil del trabajo de un entrenador, pero compañeros míos que estarán entrenando equipos con menos soluciones que yo estarán diciendo: 'Jose, qué suerte tienes de tener problemas como este'", terminó.

Con información de EFE