Champions en vivo: Real Madrid, con Federico Valverde, visita a Roma; City y PSG juegan el partido del día

Real Madrid, con Federico Valverde, visita a Roma por la segunda fecha de la Fase de la Liga de la Champions League. Eso no es lo único, ya que el gran choque de este miércoles lo protagonizan Manchester City ante el vigente bicampeón, París Saint Germain. Los dos encuentros serán a partir de la hora 16:00.

Roma vs. Real Madrid

Real Madrid viene de derrotar 1-0 a Villarreal y quiere seguir sumando en su certamen predilecto: la Champions League. Es por esto que el equipo que tiene a Federico Valverde como su capitán irá a la capital de Italia con el fin de obtener tres puntos claves ante la Roma por la segunda fecha de la Fase de Liga.

Cabe destacar que el Pajarito es titular en el elenco que conduce técnicamente José Mourinho, por lo que suma su segundo juego en fila tras lo que fue la lesión en el tobillo que lo dejó afuera de la convocatoria de Diego Forlán para los amistosos de setiembre y octubre ante Japón, Corea e India.

Manchester City vs. PSG

El domingo Manchester City obtuvo tres puntos importantes para seguir en lo más alto de la Premier League al vencer 3-0 a Liverpool y por eso querrá trasladar ese buen momento en la Champions League cuando reciba al vigente bicampeón, París Saint Germain. Se disputa en el Etihad Stadium, desde la hora 16:00.

