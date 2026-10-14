Champions League en vivo: gran cabezazo de Ronald Araujo para darle la ventaja al Liverpool en Austria

Sigue la actividad por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League y este miércoles salen a escena varios uruguayos. Uno de ellos es Ronald Araujo, ya que el Liverpool visita al LASK Linz del fútbol austríaco, desde la hora 13:45.

LASK Linz 0-3 Liverpool

Ronald Araujo en el 11 titular de Liverpool. Foto: @LFC.

Los Reds viene de sufrir una dura caída ante Manchester City por 3-0 en la Premier League y por eso buscarán la recuperación frente al conjunto austríaco por el certamen más importante a nivel internacional del fútbol del viejo continente. En ese sentido, el entrenador español Andoni Iraola del Liverpool le dio la titularidad a Araujo, que juega como zaguero junto a Jérémy Jacquet.

Corría el minuto 22 y Liverpool rompió la paridad en el tanteador por medio del futbolista uruguayo. Kostas Tsimikas levantó un tiro de esquina y Araujo saltó más alto que todos, ganó de cabeza para estampar el 1-0 en suelo austríaco.

AEROLÍNEAS RONALD ARAÚJO: el central uruguayo del Liverpool ganó en las alturas y selló su gol ante LAKS en la fecha 2 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Hfeda4AarV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

La celebración de Ronald Araujo por su gol. Foto: AFP.

Dos minutos más tarde el conjunto británico logró estirar la ventaja en el tanteador. Fue por medio de una buena definición del francés Bradley Barcola. No fue lo único del exjugador del París Saint Germain porque en el minuto 37 convirtió su segundo tanto del juego que significó el 3-0 del Liverpool ante LASK Linz.

Feyenoord 1-1 Como

Assane Diao fue el encargado de abrir el marcador a favor del conjunto italiano en suelo neerlandés en el minuto 18. No obstante, el local pudo igualarlo tan solo dos minutos más tarde por medio de Gjivai Zechiël.

Los partidos de segunda hora

Federico Valverde, de Real Madrid, enfrentando a Villarreal. Foto: EFE.

La actividad de la segunda fecha de la Fase de la Liga de la Champions League continúa con siete encuentros desde la hora 16:00. En donde se destaca el choque del Real Madrid de Federico Valverde visitando a la Roma, el Shakhtar Donetsk de Alan Maturro frente a AEK Atenas y el que se roba todas las miradas es Manchester City contra el vigente bicampeón, París Saint Germain.

Los tres encuentros restantes de la segunda hora de la Champions League son: Betis contra Porto, Slovan Bratislava ante Stuttgart y Aston Villa frente a Fenerbahce.