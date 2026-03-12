Nieves, DT de Albion, sobre los datos para mejorar y dañar a Peñarol, su próximo rival: "Sabemos por dónde ir"

Federico Nieves (46) tiene experiencia como asistente del cuerpo técnico de Martín Varini en Defensor Sporting en 2024, luego tomó las riendas de Cooper para dirigirlo en Segunda y en la C. Pero en este año tuvo la chance de dirigir a Albion en la Liga AUF Uruguaya.

En 2025 el Pionero arrasó en la B para quedarse con el primer ascenso. Ese elenco era dirigido por Joaquín Boghossian, quien dejó el cargo por motivos personales y pasó a ocupar el rol de consejero deportivo. Lo que llevó a la Sociedad Anónima Deportiva que encabeza Albion a buscar a un sustituto y se inclinó por Nieves.

Tras cinco fechas disputadas el Pionero se ubica en el puesto 11 con cinco puntos por una victoria, dos empates y dos caídas. “El recorrer de las fechas nos ha dado un montón de información”, le detalló Nieves a Ovación. La palabra información es importante para el entrenador y, sobre todo, para el club.

Nieves toma en cuenta la información que cada encuentro le brinda y se apoya en la institución. “Trabajamos de forma muy cercana al área de datos del club, hacemos análisis profundos de cada partido, de dónde está el equipo de acuerdo a dónde queremos estar en las distintas fases de juego y el crecimiento del equipo”, instó.

A su vez, añadió: “También está el análisis individual de los futbolistas, donde hay instancias de análisis individual para ir revisando un poquito la evolución y el crecimiento de cada uno”.

Usa los datos para mejorar los ítems en los que su equipo flaquea. “Hay un montón de métricas que nosotros tenemos como punto de mira y en varias de ellas estamos muy bien posicionados en el torneo. En otras tenemos margen de mejora y es donde estamos impactando en la semana”, confesó.

El análisis a Peñarol, próximo rival de Albion

Jesús Trindade, capitán de Peñarol, disputando la pelota con Maicol Ferreira. Foto: Estefanía Leal.

El ejercicio de analizar los datos que arroja cada partido de Albion para “luego bajarlos a tierra” con el fin de dárselo a sus futbolistas, también lo ejecuta a la hora de analizar a sus rivales. Así puede saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, y el sábado recibirá a Peñarol en el Estadio Centenario, a la hora 20:30, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

“Peñarol es el equipo del campeonato que menos situaciones de gol concede, lo que habla de su solidez”, enfatizó.

A la hora de poder lastimar al conjunto aurinegro, apuntó: “Dejaron puntos en algunos de los partidos que jugaron. A veces dejaron puntos en partidos donde tal vez en el análisis, cuando lo repasaban, capaz que no era para hacerlo y pasó. El fútbol es amplio y tiene muchas variables que pueden impactar, pero creo que nos han mostrado en los distintos partidos qué situaciones los ponen más incómodos y qué situaciones los favorecen y les presenta adelante un escenario donde ellos son más eficientes”.

Nieves no ahondó los pormenores de los escenarios que complican y favorecen al elenco de Diego Aguirre. “Sabemos cuáles son las situaciones que ellos mostraron mayores dificultades para resolver y cuáles son los escenarios favorables para ellos. Tenemos claro por dónde ir”, esgrimió.

Con su librito, sus análisis y el trabajo en la semana, el Albion de Nieves busca dar el golpe en el Estadio Centenario frente a Peñarol.