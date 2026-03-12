DIM vs. Juventud por Copa Libertadores: hora y dónde ver al pedrense por la hazaña para llegar a fase de grupos

Juventud de Las Piedras sale este jueves en busca del sueño de poder meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que visita a Deportivo Independiente Medellín (DIM), desde la hora 21:30, en el Atanasio Girardot de Colombia (ESPN y Disney+).

El equipo que conduce técnicamente el argentino Sebastián Méndez viene de pasar las dos primeras fases del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes y, por lo tanto, busca salir airoso de la última instancia para seguir haciendo historia.

Otro punto importante para el conjunto pedrense: sabe que es un hecho que va a tener actividad internacional en el primer semestre del 2026, ya que de caer en esta llave ante el elenco colombiano irá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Durante las dos primeras fases de la Copa Libertadores, Juventud estuvo emparentado con la heroica y de visitante. Porque ante la Universidad Católica de Quito perdió 1-0 de local y luego le ganó 4-3 en Ecuador para sellar su pasaje en la tanda de los penales por 4-3.

Bruno Larregui celebra su gol. Foto: @JuventudUy.

Después fue turno de medirse ante Guaraní de Paraguay. Ante el conjunto aurinegro igualó sin goles en el Parque Viera y en Asunción consiguió una agónica victoria por 2-1 para avanzar en el plano internacional.

Ya en la fase 3 le tocó el DIM —equipo que eliminó a Liverpool— y en la ida igualó 1-1 en el Gran Parque Central. El uruguayo Enzo Larrosa había puesto arriba a los cafeteros, mientras que Burno Larregui anotó el tanto del empate en el complemento.

El pedrense va a suelo colombiano con el afán de ir por otra hazaña en la Copa Libertadores para meterse en la fase de grupos del máximo torneo internacional de la Conmebol a nivel de clubes.

De haber un ganador en los 90 minutos será el que avance a la siguiente instancia, pero de persistir el empate la historia se definirá en la tanda desde los 12 pasos.

Probables alineaciones de DIM vs. Juventud de Las Piedras

Hora: 21:30.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR).

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar (PAR).

Cuarto: David Ojeda (PAR).

VAR: Ulises Mereles y Carlos Figueredo (PAR).

DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski, Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas, Gonzalo Gómez, Renzo Sánchez; Agustín Alaniz, Bruno Larregui. DT: Sebastián Méndez.