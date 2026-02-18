Nández: del "le pido disculpas a la gente de Uruguay" al mensaje que le mandó Riquelme sobre Boca Juniors

Nahitan Nández, futbolista uruguayo con actualidad en Al-Qadisiyah, habló este miércoles y se mostró autocrítico con el desempeño de la selección uruguaya en los últimos compromisos.

Sobre la goleada 5-1 que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos, expresó en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes): "Nos dolió y nos fuimos recontra dolidos porque fue una imagen lamentable, no nos salió nada. No estábamos adentro de la cancha y nos comimos una goleada que es dura de ver, de presenciar y estamos en deuda con nosotros, con la gente, con todos".

"Lo que tenemos que tratar de pasar un mensaje nosotros y ustedes a la gente de estar positivos, yo sé que es difícil porque uno se espera siempre ganar, que Uruguay siempre salga al frente. Obviamente pedir disculpas públicamente porque no estuvimos a la altura en los últimos partidos, pero tenemos un Mundial, que es una cosa maravillosa, tenemos una oportunidad increíble para poder llevar una vez más a la selección a un Mundial. De ahora para adelante positivo y todo lo que venga tratar de agarrarlo con buenas manos y darle para adelante", añadió.

Nahitan Nández al ataque en el amistoso entre Uruguay y México en Torreón. Foto: @Uruguay.

En referencia a los compañeros de la selección que no están teniendo la continuidad deseada en sus clubes, acotó: "Nosotros como jugadores y participantes de la selección con un Mundial por delante somos los primeros que queremos jugar, tener minutos y un buen rendimiento. En algunos compañeros por un tema de lesión o decisiones deportivas por ahí no están teniendo los minutos adecuados que todos querríamos, pero yo creo que a este nivel que están los compañeros tenemos los recursos o las formas para tratar de mantenerse en forma. Lo que te da esa forma es la cancha y jugar, pero con las herramientas que tenemos hoy en día podemos tratar de mantenernos y llegar de la mejor manera posible".

El mensaje que le mandó Riquelme a Nahitan Nández sobre Boca Juniors

Al ser consultado acerca del interés que tuvo en él Boca Juniors desde hace un tiempo, Nández reveló el mensaje que le mandó Juan Román Riquelme, actual presidente del Xeneize: "Román me mandó mensaje en su momento, estuvimos en contacto por un tiempo sí. Me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca Juniors, que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta. La otra vez me mandó un mensaje un poco en chiste si iba a seguir de vacaciones o si quería volver a Boca, ja, un poco por la personalidad que tiene él".