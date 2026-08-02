Nahuel Furtado: recuperó su mejor nivel en Wanderers y explicó por qué Forlán puede triunfar en la Sub 20

Nahuel Furtado disfruta de un presente que hace tiempo buscaba. Consolidado como una de las figuras de Wanderers, el lateral vive con confianza un momento personal que acompaña el crecimiento futbolístico del equipo de Mathías Corujo, que pelea por mantenerse en Primera División.

Tras la victoria conseguida ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa con césped sintético, una superficie poco habitual para el plantel, Furtado reconoció que fue uno de los partidos que más sintió desde lo físico, aunque valoró el esfuerzo colectivo y la importancia de seguir sumando en una lucha que promete extenderse hasta el final de la temporada.

"Estoy en uno de los mejores momentos porque recuperé la confianza". El ex Cerro y Defensor Sporting entre otros equipos, entiende que la continuidad y el respaldo del cuerpo técnico fueron determinantes para recuperar su mejor versión.

"Estoy muy contento. El club y mis compañeros me hacen sentir cómodo. Con la cantidad de minutos que voy teniendo la confianza aumenta y eso se refleja dentro de la cancha. En lo personal me siento muy bien y por suerte lo grupal acompaña."

Consultado sobre si atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, respondió: "Creo que es un tema de confianza. En un momento la tenía muy alta, después por diferentes situaciones la perdí un poco y hoy la recuperé. Esa es la clave para todo. Ojalá pueda aprovechar este momento."

Furtado también explicó como influye el estilo de juego del "Chiche" en su rendimiento: "Me exige mucho y nos transmite una energía enorme. Me favorece mucho porque quiere que llegue al ataque y sea protagonista. Nos exige constantemente para sacar la mejor versión de cada uno."

Además, destacó la principal virtud del entrenador: "Lo que más resalto son las ganas que tiene y las ganas que nos transmite a nosotros para salir adelante. Es una persona muy intensa, vive los partidos como nadie y esa energía termina contagiando a todo el plantel."

La pelea por la permanencia: "Es un desafío enorme"

El lateral reconoció que sabía el escenario que encontraría al llegar a Wanderers, aunque aseguró que el fuerte interés mostrado por Corujo fue determinante para aceptar la propuesta. "Uno de los mayores motivos por los que elegí Wanderers fue el interés que me mostró 'Chiche'. Me llamaba todos los días, me hacía sentir que realmente me querían y eso inclinó mucho la balanza."

Sobre la lucha por evitar el descenso agregó: "No es una situación linda, si pudiera elegir no la elegiría, pero también es un desafío enorme. Si logramos sacarla adelante va a ser algo muy importante para el club."

También dejó claro que el equipo encontró una identidad. "Todavía no conseguimos nada y falta muchísimo, pero creemos que esta es la forma. Puede salir o no, pero estamos convencidos de que así tenemos más posibilidades."

Hinchas de Wanderers en el Estadio Charrúa. Foto: Estefanía Leal.

El respaldo de la gente de Wanderers

Furtado destacó el cambio que vivió el vínculo entre el plantel y los hinchas. "Cuando llegué encontré una hinchada muy golpeada por lo que había pasado el año anterior. Con el correr de los partidos empezaron a transmitirnos ilusión y orgullo por cómo estamos peleando cada partido. Ese agradecimiento motiva muchísimo."

Incluso contó que muchos simpatizantes les remarcan que, más allá del resultado final, el equipo representa los valores del club. "Nos dicen que, si llega a pasar lo peor, será con la frente en alto porque estamos dejando todo. Eso habla del compromiso que ven en nosotros."

Para Furtado el encuentro con Nacional marcó un antes y un después en la confianza del plantel. "El partido con Nacional fue el que nos hizo darnos cuenta de que podíamos pelearla. Ahí golpeamos la mesa y dijimos: 'Acá está Wanderers'. Fue el partido que nos dio la confianza para seguir creyendo."

Nahuel Furtado y Gastón Togni en el partido entre Wanderers y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Su experiencia con Diego Forlán: "Le va a ir muy bien en la Sub 20"

Furtado también recordó el período en el que fue dirigido por Diego Forlán en Atenas y respaldó la elección del exgoleador para conducir a la selección uruguaya Sub 20.

"Conocí una gran persona. Más allá del ídolo que fue como jugador, trabaja muy bien y es muy profesional. Quizás no tuvo suerte en los procesos anteriores, pero estoy convencido de que le va a ir muy bien."

El lateral destacó especialmente el trato personalizado que tenía con los futbolistas. "Se acercaba a hablar contigo, te preguntaba qué querías mejorar y muchas veces se quedaba después de los entrenamientos trabajando de manera individual. Creo que eso con los gurises de la Sub 20 va a ser muy motivador y les va a sacar mucho provecho."