Corujo tras triunfo de Wanderers, ir a la final del Intermedio y salir del descenso: “Debemos quedarnos en la A”

“Muy contento de haber logrado esta victoria tan importante para nosotros”, señaló Mathías Corujo después del enorme triunfo de Wanderers sobre Montevideo City Torque por 2-0 en el Estadio Charrúa. Hecho que le permitió acceder a la final del Torneo Intermedio y, sobre todo, salir de la zona de descenso por primera vez en la temporada de la Liga AUF Uruguaya.

“Son puntos fundamentales ante un rival complicado, con un gran entrenador (Marcelo Méndez), en una cancha difícil”, indicó el Chiche en diálogo con AUF TV. “Agradecido con los jugadores porque están dejando todo”, añadió.

Con esta victoria, el Bohemio alcanzó las 66 unidades en la Tabla del Descenso y eso llevó a que pasara a dos equipos como Cerro y Danubio, ambos con 64 puntos y un partido menos. Los tres que estarían descendiendo a la Segunda División Profesional son Progreso, el Villero y la Franja.

El entrenador de Wanderers detalló que sus futbolistas son “conscientes del club que están representando, de la historia de esta institución”. “Lo fundamental es que nos tenemos quedar en Primera División”, remarcó.

Hinchas de Wanderers en el Estadio Charrúa. Foto: Estefanía Leal.

Con respecto al juego: “Sabíamos que sería un partido muy táctico, tratamos de controlar los internos (de Montevideo City Torque), no perdimos ningún duelo y cuando teníamos la pelota pudimos jugar. Con algunas transiciones pudimos lastimar”.

En el minuto 97 Wanderers recibió un golpazo pensando en la final del Torneo Intermedio: la roja a Jonathan Urretaviscaya, quien no podrá estar de cara al duelo decisivo por el título del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Corujo habló sobre esa acción en el último suspiro del partido en el Estadio Charrúa: “No la vi; Jhona es un jugador importante para nosotros”.

El momento en el que expulsan a Jonathan Urretaviscaya. Foto: Estafanía Leal.

Esta victoria del elenco del Prado lleva a que Nacional no tenga chances de acceder a la final del Torneo Intermedio. Es por esto que el partido de este domingo ante Progreso en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30, solo le servirá al tricolor para sumar tres puntos importantes por la Tabla Anual.

El rival por el título de campeón del Torneo Intermedio de Wanderers saldrá este sábado entre Peñarol y Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 18:30, por la séptima fecha de la Serie A.

Al elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre le alcanza con un empate pero saldrá a buscar la victoria para seguir arriba en la Tabla Anual, mientras que a los arachánes solo le sirve llevarse los tres puntos del CDS para meterse en ese duelo definitorio por el Torneo Intermedio.