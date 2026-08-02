Nacional vs. Progreso por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava cierra hoy su Torneo Intermedio recibiendo a Progreso en el Gran Parque Central por la Serie B. El partido está fijado para las 18:30 horas y podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Después de un primer semestre irregular en el que no lograron los objetivos que se propusieron, la meta del tricolor es ratificar hoy las buenas señales que dio en el primer tiempo contra Tigre y sobre todo no seguir perdiendo pisada en la Tabla Anual, que tendrá un rol clave a fin de año. En la actualidad tiene 32 unidades en la acumulada.

El Bolso acumula dos partidos sin victorias en el marco del Intermedio. Arrancó el segundo semestre con una igualdad 0-0 frente a Danubio en Jardines del Hipódromo y luego perdió 2-1 frente a Wanderers en el Gran Parque Central.

A eso se le suma la goleada sufrida a nivel continental en la ida contra Tigre como anfitrión. Esta vez, con el apoyo de su gente y la motivación que le produjo el cambio de imagen en Victoria, buscan una nueva inyección anímica.

Puertas adentro del club el mensaje es muy claro: coinciden en que vienen realizando un año “muy malo” desde el plano futbolístico, pero tienen la confianza intacta en ir por el bicampeonato uruguayo.

“Lo ideal a veces no se puede, pero sí que estamos a tiempo de seguir mejorando el cierre ya definitivo del plantel porque nos queda un semestre donde nos jugamos la clasificación a la Copa Libertadores 2027, ganar este Clausura y nuestro objetivo es ganar el bicampeonato”, le dijo Federico Britos, dirigente del Bolso, a Ovación.

Nacional deberá modificar a su arquero. Luis Mejía será el encargado de reemplazar al argentino Alexis Martín Arias, quien fue expulsado contra Wanderers y debe cumplir la sanción correspondiente.

Alexis Martín Arias se lamenta después de haber cometido el error que derivó en la roja. Foto: Estefanía Leal.

En tanto, Baltasar Barcia, quien se perdió la vuelta por Copa Sudamericana a raíz de una inflamación en su tobillo por una infracción recibida en la ida, tiene en duda su ingreso a la convocatoria. De todas formas, según lo que pudo saber Ovación, allegados al futbolista entienden que “por lo menos llega al banco” ante el Gaucho.

En el caso de Juan Cruz de los Santos, quien tiene una molestia en la rodilla que le impidió viajar a Argentina, su convocatoria se evaluará hasta último momento.

Es muy probable que en ese puesto, como extremo por derecha, vuelva a jugar Tomás Verón Lupi después del gran primer tiempo hecho en el Estadio José Dellagiovanna.

Las bajas de Progreso para enfrentar a Nacional por el Torneo Intermedio

Tabaré Silva, DT de Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

Del otro lado está un equipo de Tabaré Silva que tendrá tres bajas: Nahuel “Magia” López no podrá jugar por el pacto que realizaron cuando el Bolso lo cedió, mientras que Ayrton Cougo fue expulsado durante el partido ante los fernandinos por “juego desleal, protestas improcedentes y desobediencias”. En el caso del zaguero Sebastián Cardozo, aún tiene una fecha pendiente para cumplir.

Tampoco estarán a la orden tres incorporaciones como Nahuel Acosta, Lorenzo Couture y Santino Bruschi tras las dudas reglamentarias surgidas acerca de la interpretación del reglamento por las habilitaciones de las altas inscritas luego de la fecha postergada.

Progreso está urgido de puntos considerando que está en el fondo de la tabla del descenso. En la previa, Silva dialogó con Ovación y elogió los atributos del tricolor: “Más allá de que están en un momento que no es el mejor, es un equipo que tiene mucha jerarquía, con jugadores importantes y desequilibrantes. El otro día hizo un gran primer tiempo por la Sudamericana”.

Y añadió: “No podés desconcentrarte porque sabes que en cualquier momento te pueden hacer daño. Eso es a lo que estamos apuntando, haciendo mucho hincapié en que tenemos que estar atentos todo el tiempo, porque el rival, más allá de que a veces se ha visto superado, en cualquier momento te puede convertir”.

Nacional vs. Progreso por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Bruno Zuculini/Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Maximiliano Silvera. DT: Jorge Bava.

Progreso: Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Gastón Silva, Facundo Kidd; Facundo de León, Ramiro Cristóbal, Agustín Pinheiro, Agustín Ocampo; Maximiliano Juambeltz, Matteo Copelotti.DT: Tabaré Silva.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 18:30

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.