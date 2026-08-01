El motivo por el que se retrasó la llegada de Rubén Botta a Nacional y cuándo esperan que arribe

Nacional acordó hace algunos días la llegada de Rubén Botta, el argentino de 36 años de último pasaje por Defensa y Justicia, con la mira puesta en tener otro enganche que le pueda dar mayor profundidad en la zona ofensiva. Si bien el jugador tenía previsto viajar rumbo a Uruguay en la mañana de este sábado en barco, finalmente se postergó.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, allegados al futbolista se comunicaron con el club a primera hora para notificar que finalmente no llegaría por la mañana a causa de un "problema familiar", lo que lo hizo postergar su viaje.

En la interna del Bolso tienen la expectativa de que pueda solucionar el inconveniente y viajar en la tarde de este mismo sábado, aunque resta esperar unas horas para saber qué sucede.

El futbolista con pasado en Inter de Milán, Chievo Verona, Livorno y Pachuca tiene pactado un contrato por un año y medio, que se extiende hasta diciembre del 2027.

Los elogios de Jorge Bava para Rubén Botta y sus características

Jorge Bava, entrenador de Nacional, se refirió a las características de Botta este miércoles en conferencia de prensa y dijo: “Es un jugador que evaluamos con el área deportiva, es un típico volante creativo que puede jugar por banda izquierda, como interior y enganche”.

“También puede ser un media punta cerrándose con buena asistencia, buen toque, habilitaciones de zurda y pelota quieta. Lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores que vimos”, agregó el técnico Tricolor.

