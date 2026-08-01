El motivo por el que se retrasó la llegada de Rubén Botta a Nacional y cuándo esperan que arribe
El futbolista argentino de 36 años, de último pasaje por Defensa y Justicia, tenía previsto viajar rumbo a Uruguay en la mañana de este sábado, pero finalmente hubo cambio de planes.
Nacional acordó hace algunos días la llegada de Rubén Botta, el argentino de 36 años de último pasaje por Defensa y Justicia, con la mira puesta en tener otro enganche que le pueda dar mayor profundidad en la zona ofensiva. Si bien el jugador tenía previsto viajar rumbo a Uruguay en la mañana de este sábado en barco, finalmente se postergó.
De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, allegados al futbolista se comunicaron con el club a primera hora para notificar que finalmente no llegaría por la mañana a causa de un "problema familiar", lo que lo hizo postergar su viaje.
En la interna del Bolso tienen la expectativa de que pueda solucionar el inconveniente y viajar en la tarde de este mismo sábado, aunque resta esperar unas horas para saber qué sucede.
El futbolista con pasado en Inter de Milán, Chievo Verona, Livorno y Pachuca tiene pactado un contrato por un año y medio, que se extiende hasta diciembre del 2027.
Los elogios de Jorge Bava para Rubén Botta y sus características
Jorge Bava, entrenador de Nacional, se refirió a las características de Botta este miércoles en conferencia de prensa y dijo: “Es un jugador que evaluamos con el área deportiva, es un típico volante creativo que puede jugar por banda izquierda, como interior y enganche”.
“También puede ser un media punta cerrándose con buena asistencia, buen toque, habilitaciones de zurda y pelota quieta. Lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores que vimos”, agregó el técnico Tricolor.
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