Nacional vs. Juventud por el Torneo Clausura: hora y dónde ver al Bolso ir por su tercera victoria consecutiva

Otro viento sopla en Nacional. “Hay una brisita que vino a favor”, dijo Daniel Carreño tras la victoria en el Saroldi. Pero el albo tiene en claro que no se puede quedar.

Hoy, el Bolso está cerca de conseguir por segunda vez en la temporada un invicto de cinco partidos. Llama la atención por ser Nacional y pinta lo magra que viene siendo la campaña.

Para eso tendrá que ganarle a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, a la hora 16:30, por la quinta fecha del Torneo Clausura. De conseguirlo sería la tercera victoria al hilo del Nacional de Carreño.

Esta nueva versión tricolor comenzó cimentarse de atrás para adelante, ya que de los cuatro partidos que lleva dirigidos Carreño solo recibió dos goles. Y se los hicieron en el último encuentro en la victoria 3-2 ante River Plate por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.

Esa vez, Carreño paró un equipo alternativo porque le dio descanso a muchos de los futbolistas que fueron titulares en la gran victoria frente a Peñarol del pasado domingo.

Daniel Carreño, director técnico de Nacional, dando una indicación en pleno clásico ante Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

El entrenador sabe que tiene un duelo importante ante el conjunto de Sergio Blanco. “No creo que haya muchas variantes porque jugamos con un equipo que juega muy bien, con un entrenador que conozco y va a ser un partido muy parejo”, sostuvo Carreño.

Tiene una baja importante como la de Maximiliano Gómez, quien padeció un esguince en la rodilla en el partido ante el Mirasol. Es por eso que tendrá la oportunidad de iniciar como titular Maximiliano Silvera.

El número 11 es muy considerado por Carreño y más por el gol que le dio la victoria en la hora ante Progreso y por lo que jugó en el CDS tras sustituir a Gómez.

Juventud, por su parte, arriba al GPC luego de sufrir una dura caída por 3-0 ante Central Español por Copa AUF Uruguay. Sin contar ese traspié, el pedrense del Chapa Blanco acumulaba una seguidilla de tres victorias.

El pedrense debe sumar para poder crecer en la Anual y soñar con meterse en una copa internacional.

Nacional vs. Juventud de Las Piedras por la quinta fecha del Torneo Clausura

Hora: 16:30.

Estadio: Gran Parque Central.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Pablo Llarena, Matías Rodríguez.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Andrés Cunha, Javier Irazoqui.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Santiago Silva; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera. DT: Daniel Carreño.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Kevin Rolón; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Gastón Pereiro; Alejo Cruz, Fernando Mimbacas. DT: Sergio Blanco.

