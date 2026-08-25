Nacional tendrá un encuentro con sus hinchas previo al clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Clausura

El Nacional de Daniel Carreño debutó con victoria 1-0 frente a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura y ya tiene la mira puesta en el clásico del próximo domingo 30 de agosto frente a Peñarol.

Sin embargo, el paso previo es el estreno por la Copa AUF Uruguay 2026, que será este jueves ante Albion por la fecha 1. El encuentro está fijado para las 18:15 horas en el Gran Parque Central.

Es probable que el tricolor opte por la conformación de una oncena alternativa considerando que apenas tres días después jugarán el partido más importante del semestre frente al aurinegro en el Estadio Campeón del Siglo.

Este martes por la tarde la cuenta oficial del Bolso comunicó que, una vez finalizado el cruce ante el Pionero, se desarrollará un encuentro entre la hinchada de Nacional y su plantel. El objetivo que se fijan es tener una instancia de apoyo e intercambio previo al clásico, donde solo habrá público local.

Si bien en un principio Carreño contempló la posibilidad de realizar un entrenamiento abierto para sus hinchas el sábado en el Gran Parque Central, finalmente optó por destinar ese día para el planteamiento táctico de lo que será un partido decisivo.

Nacional cerró este martes la llegada de Gastón Martirena

Gastón Martirena se coronó campeón de la Recopa. Foto: AFP

Se cumplió el anhelo del dirigente y el sueño del futbolista: Gastón Martirena es nuevo jugador de Nacional y llega para reforzar al Bolso en lo que resta de la temporada 2026 y de cara a la próxima campaña teniendo en cuenta que su llegada se saldó a través de un préstamo hasta mediados de 2027 desde Racing de Argentina con un cargo de US$300.000.

A su vez, el Bolso tiene una opción de compra por el 100% de su ficha que oscila en los US$4.500.000.

El lateral o volante por derecha llega de esta forma al club que en otras ocasiones ya lo había sondeado, pero al que no pudo arribar por distintos motivos. En esta última ocasión fue porque Santos había negociado con el equipo de Avellaneda y las chances de emigrar al fútbol norteño eran grandes, pero la operación no se dio y el uruguayo se quedó en Argentina.

Eso reflotó las intenciones y la ilusión de Nacional que terminó adquiriendo el futbolista con una cesión y suma así en su plantel a un jugador que adoptó gran experiencia en los últimos años y que destacó con la camiseta albiceleste con la que disputó 109 partidos marcando 12 goles y aportando 14 asistencias.

A su vez, jugando en el equipo argentino ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos títulos que se suman a los tres que había obtenido en Liverpool, club del que surgió y en el que disputó 91 partidos con ocho goles y siete asistencias. Con el negriazul alzó el Torneo Clausura 2021, el Torneo Apertura 2022 y la Supercopa Uruguaya 2023.