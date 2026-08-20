Nacional se despidió de Gonzalo Carneiro tras su demorada rescisión y le agradeció con un mensaje en redes sociales

El paso de Gonzalo Carneiro por Nacional llegó oficialmente a su fin. Tras varias semanas de complejas negociaciones, el delantero firmó la rescisión de su vínculo contractual —que tenía vigencia original hasta diciembre de este 2026— y no continuará vistiendo la camiseta tricolor.

La institución despidió al atacante a través de un mensaje en sus canales oficiales: "Gracias, Gonzalo, por defender estos colores con entrega, profesionalismo y dedicación", expresó el Bolso en el posteo que graficó con la foto del jugador tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Su salida había quedado decretada en junio por Jorge Bava. El propio entrenador fue el encargado de comunicárselo cuando resolvió que siete futbolistas no serían tenidos en cuenta para el segundo semestre, incluyendo también a Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Nicolás López, Exequiel Mereles, Mauricio Vera y Jhon Guzmán.

Gracias, Gonzalo, por defender estos colores con entrega, profesionalismo y dedicación.



¡Muchos éxitos en lo que viene! 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/zcrDv2b54z — Nacional (@Nacional) August 20, 2026

La cláusula relacionada con Peñarol

El acuerdo de rescisión incluía un detalle contractual poco habitual. Como informó Ovación días atrás, las partes sellaron una condición estricta pensando en el futuro inmediato del delantero con pasado en Cruz Azul y Liverpool: la cláusula expresaba que si Gonzalo Carneiro termina fichando por Peñarol, su tradicional rival, deberá abonarle a Nacional US$ 200.000.

El rendimiento de Gonzalo Carneiro en su pasaje por Nacional

Gonzalo Carneiro en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional. Foto: EFE.

Carneiro deja el Bolso con un saldo de 15 goles y 10 asistencias en 67 encuentros oficiales. En lo que respecta específicamente al primer semestre del 2026, donde sufrió algunas lesiones que condicionaron su tiempo en cancha, aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados. En ese período disputó 663'.

El gol más importante que celebró se dio en el marco de la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde convirtió el 2-0 parcial de un compromiso que finalizó 2-2.

En la vuelta se terminaron consagrando campeones uruguayos al imponerse 1-0 en el Gran Parque Central por el gol anotado por Christian Ebere en el alargue.

Carneiro arribó a Nacional el 17 de julio del 2023 y, a pesar de que debió convivir con varias lesiones, incluyendo la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en agosto del 2024, una fractura de peroné y varias cuestiones musculares, se va de la institución con una participación de gol cada 150 minutos de juego, considerando que estuvo en cancha un total de 3.760'.