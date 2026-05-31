Nacional prepara el mercado de pases: rango salarial, topes en comisiones y claves del Manual de Procedimientos

La última reunión de la directiva de Nacional tuvo fuertes intercambios entre los distintos sectores acerca del manual de procedimientos para contratos del área deportiva. Javier Gomensoro le recriminó a Flavio Perchman sus recientes declaraciones e hizo énfasis en que debía ajustarse a lo que habían votado, al tiempo que el vicepresidente hizo una aclaración sobre sus dichos públicos y dijo que el acuerdo aplica para situaciones especiales que respetará.

¿Qué establecen los principales ítems contemplados en el manual? En primera instancia alude a un informe semestral realizado por la gerencia deportiva que deberán recibir los directivos en la antesala del mercado de pases. Allí se detallarán los pedidos de fichajes, los jugadores que serán transferidos a prestados y otras cuestiones.

Dentro de los 14 ítems contemplados se destacan la creación de un “rango salarial” anual que establece un monto máximo. Para superarlo, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico deberán fundamentarlo y luego tener la resolución de la directiva.

Cuando se trata de fichajes de jugadores con contrato vigente, si llegan a préstamo con o sin opción de compra y no superan “el rango salarial de libre contratación”, solo deberá contar con el aval de la gerencia deportiva.

En los casos de fichajes que requieran el pago de porcentajes o la compra de la totalidad de la ficha, deberá pasar por tres filtros: la gerencia deportiva, la realización de un informe completo y finalmente la decisión de la comisión directiva. También establecieron un contrato mínimo de tres años y que el club vendedor sea el encargado de la comisión del agente y eventualmente el futbolista.

En los casos de transferencias definitivas de la totalidad de la ficha o de un porcentaje, se establece un tope del 20% en la comisión del jugador y 10% en la del representante. También deberá haber informe de la gerencia y resolución de la directiva.

Cuando arribe un jugador libre, el tricolor tendrá el 100% de los derechos económicos mientras dure el contrato. Las primas serán excepcionales y dependerán del informe de la gerencia y la resolución de la directiva.