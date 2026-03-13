Nacional superó los US$7 millones de recaudación por ventas en el mercado de pases y esto fue lo que invirtió
El tricolor dio a conocer este viernes los pormenores asociados a la compra y venta de futbolistas en el mercado que cerró el pasado miércoles 25 de febrero.
Nacional está enfocado en el cruce de este viernes frente a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura, que se disputará en el Gran Parque Central, pero en paralelo también dio a conocer los detalles asociados a su mercado de pases a través de un informe luego de que el período cerrara el pasado miércoles 25 de febrero.
A nivel de resumen la cifra recaudada por el club en ventas alcanza los US$7.410.500, mientras que el dinero invertido en futbolistas fue de US$1.725.000. Las variables consideradas fueron el monto neto que le quedó al Bolso o que debió abonar. En el caso de los arribos de Maxi Silvera y Baltasar Barcia, no se detalló cuál fue el monto de la prima que pactó la institución con los futbolistas.
En lo que respecta a las altas, Nacional abonó US$700.000 por el 85% de la ficha de Barcia, US$650.000 por el 40% de la ficha de Silvera más variables, US$200.000 por la mitad del pase de Agustín Vera y US$50.000 por el préstamo con opción de compra por Mauricio Vera. En el caso del lateral Juan Pintado, también llegó por una cesión con opción de compra y un cargo de US$125.000.
Por su parte, Agustín Rogel llegó sin un costo de transferencia, pero el club compró el 50% de su ficha y él firmó un vínculo hasta diciembre del 2028. Camilo Cándido llegó libre tras acordar su salida de Cruz Azul y el Bolso adquirió la mitad de su pase. Firmó hasta diciembre del 2026 con la chance de extender por un año más.
El volante colombiano Jhon Guzmán llegó a préstamo con opción de compra desde Cortulua y firmó hasta fin de año.
En tanto, Tomás Verón Lupi también llegó en la modalidad de cesión con opción de compra desde el Grasshopper de Suiza.
En cuanto a las ventas, la que más dinero le deja a las arcas del tricolor es la de Julián Millán al Fluminense por US$3.500.000 y la posibilidad de recibir un extra de US$1.500.000 por bonos. Por la salida de Christian Oliva al Santos recibieron US$500.000 y por la de Christian Ebere a Cruz Azul US$460.500. En el caso de Lucas Villalba, que emigró al Botafogo, recaudaron US$1.400.000 y se quedaron con el 15% de la ficha.
En tanto, por el juvenil Ignacio Facundo Fernández, que pasó a Boston River recibieron US$550.000 y se quedaron con el 10% de una plusvalía. Facundo Nicolás Saldaña también se fue al Sastre a cambio de
US$500.000 y en su caso la plusvalía va desde un 10% a un 15%.
A su vez, el Bolso recibió US$500.000 por la salida de Juan Pablo Gancheff a Boston River y se quedó con el 10% de una plusvalía.
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