Nacional superó los US$7 millones de recaudación por ventas en el mercado de pases y esto fue lo que invirtió

Nacional está enfocado en el cruce de este viernes frente a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura, que se disputará en el Gran Parque Central, pero en paralelo también dio a conocer los detalles asociados a su mercado de pases a través de un informe luego de que el período cerrara el pasado miércoles 25 de febrero.

A nivel de resumen la cifra recaudada por el club en ventas alcanza los US$7.410.500, mientras que el dinero invertido en futbolistas fue de US$1.725.000. Las variables consideradas fueron el monto neto que le quedó al Bolso o que debió abonar. En el caso de los arribos de Maxi Silvera y Baltasar Barcia, no se detalló cuál fue el monto de la prima que pactó la institución con los futbolistas.

Maxi Silvera, nuevo futbolista de Nacional, en su presentación junto con el vicepresidente Flavio Perchman. Foto: Natalia Rovira.

En lo que respecta a las altas, Nacional abonó US$700.000 por el 85% de la ficha de Barcia, US$650.000 por el 40% de la ficha de Silvera más variables, US$200.000 por la mitad del pase de Agustín Vera y US$50.000 por el préstamo con opción de compra por Mauricio Vera. En el caso del lateral Juan Pintado, también llegó por una cesión con opción de compra y un cargo de US$125.000.

Por su parte, Agustín Rogel llegó sin un costo de transferencia, pero el club compró el 50% de su ficha y él firmó un vínculo hasta diciembre del 2028. Camilo Cándido llegó libre tras acordar su salida de Cruz Azul y el Bolso adquirió la mitad de su pase. Firmó hasta diciembre del 2026 con la chance de extender por un año más.

El volante colombiano Jhon Guzmán llegó a préstamo con opción de compra desde Cortulua y firmó hasta fin de año.

En tanto, Tomás Verón Lupi también llegó en la modalidad de cesión con opción de compra desde el Grasshopper de Suiza.

En cuanto a las ventas, la que más dinero le deja a las arcas del tricolor es la de Julián Millán al Fluminense por US$3.500.000 y la posibilidad de recibir un extra de US$1.500.000 por bonos. Por la salida de Christian Oliva al Santos recibieron US$500.000 y por la de Christian Ebere a Cruz Azul US$460.500. En el caso de Lucas Villalba, que emigró al Botafogo, recaudaron US$1.400.000 y se quedaron con el 15% de la ficha.

En tanto, por el juvenil Ignacio Facundo Fernández, que pasó a Boston River recibieron US$550.000 y se quedaron con el 10% de una plusvalía. Facundo Nicolás Saldaña también se fue al Sastre a cambio de

US$500.000 y en su caso la plusvalía va desde un 10% a un 15%.

A su vez, el Bolso recibió US$500.000 por la salida de Juan Pablo Gancheff a Boston River y se quedó con el 10% de una plusvalía.