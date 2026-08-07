Nacional en el mercado: los pases que se le cayeron en puestos clave, algunos fichajes tardíos y a contra reloj

La frustrada llegada de Cristian “Kike” Olivera a Nacional estira la lista de operaciones caídas en lo que va de este mercado de pases. Después de abrochar el arribo de siete futbolistas, la máxima inquietud de la gerencia deportiva fue incorporar en los laterales y en el extremo derecho. Uno de los primeros nombres en trascender fue el de Guido Mainero, atacante de 31 años con actualidad en Platense.

Aunque el Bolso estaba dispuesto a hacer una erogación económica, el Calamar se plantó firme en el valor de su cláusula de rescisión y la transacción se frenó.

A la lista se le sumó Esteban Obregón, de Montevideo City Torque, por quién llegó a ofrecer una cifra cercana al millón de dólares por el 70% de su ficha, pero quedó lejos de lo pretendido por los Ciudadanos.

En los laterales, mantuvieron una reunión con Alfonso Espino, pero el jugador terminó optando por la propuesta de Racing de Avellaneda.

A su vez, hicieron el esfuerzo por Gastón Martirena, aunque su destino estaría en Rusia. A este panorama se le suman la llegada tardía de un enganche como Rubén Botta, una vez que ya habían finalizado la serie ante Tigre. Y el caso de Santiago Silva, que recién estuvo disponible para la vuelta ante el Matador y jugó un puñado de minutos.

En este marco, las diferencias con el mercado de mitad de año del 2025 son notorias porque Maxi Gómez arribó el 26 de junio y estuvo a la orden para el primer partido oficial del segundo semestre, que fue el 2 de agosto frente a Torque.

También estuvieron a la orden Nicolás Lodeiro, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos, Hayen Palacios y Christian Ebere, quien retornó del préstamo el 1 de agosto y a fin de año terminó siendo la figura. El actual mercado cierra el 1 de setiembre.

Nacional en el mercado: un enganche que se cayó y el arribo de Rubén Botta

La intención de Nacional de reforzar el puesto de enganche viene desde hace varios mercados de pases. Antes de la llegada de Botta tenía “casi cerrado” un 10 argentino del que no trascendió el nombre, pero su llegada se cayó. En la interna del club asocian la caída de estas operaciones a las dificultades para competir con mercados potentes como la liga brasileña, mexicana o argentina, que puede ofrecer salarios superiores y otra visibilidad.