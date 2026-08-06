"Kike Olivera no irá a Nacional": dice el director ejecutivo de Gremio, que amenaza con un reclamo ante FIFA

Nacional continúa activo en el mercado de pases y uno de los grandes objetivos que persigue desde hace varias temporadas es la contratación de Cristian "Kike" Olivera, extremo derecho de 24 años con actualidad en Bahía, a préstamo desde Gremio.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, las negociaciones se encuentran estancadas y, de hecho, desde el tricolor gaúcho hay mucha molestia con el Bolso.

Paulo Pelaipe, actual director ejecutivo de Gremio, fue consultado sobre el estado de situación de las tratativas y respondió: "Kike no irá a Nacional".

Ante la consulta de Ovación acerca de si el club brasileño ya le notificó a Nacional que se retira de las negociaciones, Pelaipe contestó: "Grêmio irá a FIFA por el intento de persuasión irregular del atleta, que está en el Bahia. Nacional no está haciendo lo correcto".

En referencia a este reclamo en específico, desde el club uruguayo manifestaron no tener conocimiento sobre el tema. Pero sí reconocieron que ven cada vez más compleja la operación: "Quedó en nada, la negociación está estancada. Muy difícil hoy", trasladaron desde la interna.

Cristian "Kike" Olivera en un partido con Bahía, donde juega cedido desde Gremio. Foto: cristianolivera967 en Instagram.

"La negociación está cerrada", le dijo el presidente de Gremio a Ovación

Odorico Roman, presidente de Gremio, dio algunos detalles acerca de las negociaciones que tuvieron con Nacional: "La negociación está cerrada. Había una gran diferencia entre el valor ofrecido por el Nacional y el valor solicitado por nosotros".

La intención inicial de Nacional era que el futbolista cortara su cesión en Bahía y luego pudieran negociar con Gremio una nueva cesión, esta vez al fútbol uruguayo. Pero en la actualidad está muy lejos de concretarse.

Olivera es uno de los viejos anhelos del tricolor, que en diciembre del 2025 estuvo muy cerca de llegar a préstamo y con opción de compra desde Gremio. Sin embargo, finalmente terminó arribando al Bahía en condición de cedido, donde tiene contrato hasta diciembre del 2026.

De acuerdo a lo que trasladó el propio Odorico Roman, la intención de Gremio es que Olivera cumpla su contrato vigente en condición de préstamo hasta fin de año.

El rendimiento de Cristian Olivera con Bahía en la actual temporada

En la actual temporada con Bahía Cristian Olivera registra un gol y una asistencia en 16 partidos oficiales disputados, donde acumuló 965 minutos en cancha.

El atacante formado en Rentistas, donde ascendió a Primera División y ganó el Torneo Apertura 2020, tuvo pasajes a nivel internacional por Almería de España y Los Angeles FC, que hoy tiene un porcentaje de su ficha.

Aparte de Gremio y Bahía, también jugó en el fútbol local: primero lo hizo cedido en Peñarol entre 2021 y 2022 y luego en Boston River entre 2022 y 2023.