Emblemas de Nacional que se retiraron en el club: de las sorpresas al impacto de las lesiones y nuevos técnicos

En el último año y cuatro meses, dos futbolistas de Nacional anunciaron su retiro profesional a mitad de temporada. El caso más reciente es el de Nicolás Lodeiro, que lo comunicó a través de un video divulgado en la cuenta oficial del tricolor.

Aunque no trascendieron los motivos por los que dejó la práctica profesional justo antes de empezar el Torneo Clausura, en el plano futbolístico fue de más a menos en la temporada 2026. Jugó 11 partidos por el Apertura, pero luego redujo considerablemente su participación. En el Intermedio estuvo apenas 122 minutos en cancha y en la llave de playoffs de Copa Sudamericana jugó 22'.

En esa serie con Tigre se lo vio lejos de su máximo rendimiento, a pesar de que el equipo superó con creces a su rival a nivel de juego.

El antecedente más cercano en el tiempo es el de Diego Polenta, que en abril del 2025 decidió retirarse. Su último partido oficial fue ante Juventud el 30 de marzo, donde fue expulsado a los 2 minutos de juego.

Venía meditando la decisión desde fines de la temporada 2024 en medio de resultados adversos y un contexto complejo por el fallecimiento de su amigo y compañero Juan Izquierdo el 27 de agosto del 2024, cinco días después del cruce ante São Paulo en el Estadio Morumbí por Copa Libertadores.

“Cuando volví él fue parte de eso, concentramos juntos y yo ya lo veía un poco molesto y desganado por todo lo que le tocó vivir el año pasado (2024), y era de esperarse. Diego es una excelente persona y jugador y se fue tranquilo”, narró alguna vez Nicolás “Diente” López en diálogo con ESPN tras un compromiso.

Diego Polenta en un partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Otro referente que colgó los botines en el Bolso fue Mauricio Pereyra, quien optó por esa decisión en diciembre del 2025 tras ganar las finales clásicas frente a Peñarol. Había comenzado el año siendo pieza clave, pero en el Clausura solo jugó 5 partidos. En la final de ida entró 3' en el Estadio Campeón del Siglo, y en la vuelta, el día de la consagración, no jugó. Fue otro de los experientes que debió liderar un plantel golpeado por una tragedia humana.

¿Qué otros casos emblemáticos de retiros en el club se produjeron en los últimos 15 años y qué tal les fue?

Gonzalo “Chory” Castro anunció su retiro el 7 de diciembre del 2023. Su último partido oficial fue ante Montevideo City Torque en el Gran Parque Central. Algunos meses antes, en julio de aquel año, había dejado River Plate para vivir su última aventura en el Bolso, donde jugó el Clausura y los octavos de Copa Libertadores.

Gonzalo "Chory" Castro en Los Céspedes. Foto: Archivo El País.

Cerró el año sin títulos, pero aportó una asistencia en 10 partidos por el ámbito local, y tuvo participación en dos ocasiones a nivel continental.

Por su parte, Sebastián Eguren dejó la práctica profesional en junio del 2016 y pasó a acoplarse al grupo de aquellos que optaron por seguir en Nacional desde otro rol. Recibió la propuesta de Martín Lasarte para integrarse a su cuerpo técnico y pasó a ser asistente, compartiendo el grupo de trabajo con Rodolfo Neme y el preparador físico Marcelo Tulbovitz.

Cerró su etapa como futbolista participando en 11 partidos oficiales con el equipo albo, en su mayoría entrando desde el banco de suplentes.

Otro que pasó a cumplir otra función fue Gustavo Munúa. El exarquero decidió retirarse con 37 años después de haber capitaneado al equipo en la final del Uruguayo de la temporada 2014-2015. Aquella vez se impusieron 3-2 ante Peñarol en el Estadio Centenario en un partido que se suspendió a los 113 minutos por incidentes y lo ganó el Bolso. Apenas unos días después le puso fin a su carrera en la cancha para asumir como el entrenador principal.

Las causas de su retiro fueron un fuerte esguince de rodilla sufrido en la antesala de la definición por el título y los dolores que venía arrastrando en los hombros.

De ese mismo plantel, otro emblema que se retiró campeón fue Álvaro “Chino” Recoba, que aquel 14 de junio del 2015 entró a los 88' y terminó fallando un penal a los 111'. Cerró con título una carrera brillante a nivel internacional y local, con un bicampeonato uruguayo incluido, tres Apertura, un Torneo Clausura y la Liguilla de 1996.

El penúltimo caso es el de Alejandro Lembo, quien se retiró en julio del 2013. Tenía un rol secundario en aquel plantel después de arribar desde Belgrano de Córdoba y disputó 16 encuentros en el año. Llegaron hasta los octavos de final de Libertadores, donde fueron eliminados por Real Garcilaso, y en el plano local no pudieron concretar el tricampeonato.

Alejandro Lembo en un clásico disputado con Nacional. Foto: Archivo El País.

Uno de los factores principales fue una hernia de disco que lo venía aquejando. De inmediato recibió la propuesta del club para sumarse a la gerencia deportiva y aceptó el reto, considerando que era una función para la que se venía preparando desde su pasaje por el fútbol español. Se desempeñó en dicha área entre 2013 y 2018 hasta que dejó la institución.

En último término se encuentra el peculiar caso de Marcelo Gallardo, que el 12 de junio del 2011 anunció su retiro. Fue después de ser campeón uruguayo tras derrotar 1-0 a Defensor Sporting en la final. Tenía una cláusula de renovación automática por un año más, pero debido a las lesiones que lo aquejaron decidió ponerle punto final.

