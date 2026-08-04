Nacional presentó a Rubén Botta: de los tres meses de inactividad a la sanción que recibió en marzo con Defensa

Rubén Botta fue presentado este martes como nuevo jugador de Nacional. El argentino de 36 años, de último pasaje por Defensa y Justicia, tenía previsto viajar rumbo a Uruguay en la mañana del sábado pero postergó su viaje en más de una ocasión y terminó poniendo la firma este lunes, hasta diciembre de 2027.

El enganche llegó en condición de libre y no ha sumado una cantidad significante de minutos por varios factores, entre ellos una suspensión por agredir a un compañero y el parate de un mes por el Mundial 2026, lo que lo llevó a estar sin actividad desde hace tres meses, en específico desde el 4 de mayo ante Gimnasia.

Entre la liga argentina y la Copa Argentina, Botta disputó 886 minutos, repartidos en 14 partidos. Anotó un solo gol ante Riestra y sufrió una expulsión.

La dura sanción que sufrió Rubén Botta en Defensa y Justicia

En marzo de este año, mientras jugaba para el Halcón de Varela, fue protagonista de un episodio que derivó en una durísima sanción del Tribunal de Disciplina por su cabezazo a Mauro Pittón (jugador de Unión y excompañero suyo en San Lorenzo).

Fue durante la fecha 12 del Apertura de la Liga Profesional 2026 y, a raíz de ese suceso, por el cual vio la tarjeta roja directa, se le aplicó un pena de tres fechas de suspensión.

¡EXPULSIÓN DIRECTA POR AGRESIÓN! Botta vio la roja por esta acción contra Pittón en el primer tiempo del triunfo 2-0 de Defensa y Justicia contra Unión en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/OgE21Kav1l — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026

Botta se formó en las juveniles de Boca Juniors hasta que el equipo decidió no contar más con él. “Me echaron porque no hacía las cosas bien. Estaba como en un cumpleaños, en otra”, declaró en 2013.

Ese mismo año pasó a Tigre y luego dio el paso al fútbol italiano, donde defendió a AS Livorno, Inter de Milán y Chievo Verona. En 2015 llegó a México y fue campeón con Pachuca y posteriormente volvió a Argentina para jugar en San Lorenzo y Defensa y Justicia, antes de su segunda salida a Italia para ser parte de Sambenedettese y Bari.

En 2023 retornó nuevamente a Argentina y cerró su llegada a Colón y luego a Talleres de Córdoba, de hecho el cambio fue total: se fue al descenso en diciembre de 2023 con El Sabalero pero renació y fue el “10 sensación” en la Copa Libertadores 2024 con la "T". En enero de 2026 volvió a ponerse una vez más la camiseta del Halcón de Varela.

Los elogios de Jorge Bava para Rubén Botta y sus características

Jorge Bava en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

Jorge Bava, entrenador de Nacional, se refirió a las características de Botta este miércoles en conferencia de prensa y dijo: “Es un jugador que evaluamos con el área deportiva, es un típico volante creativo que puede jugar por banda izquierda, como interior y enganche”.

“También puede ser un media punta cerrándose con buena asistencia, buen toque, habilitaciones de zurda y pelota quieta. Lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores que vimos”, agregó el técnico Tricolor.