Nacional define al nuevo mánager general esta semana: dos reuniones pendientes y varias entrevistas hechas

Nacional atraviesa una semana decisiva en materia de su estructura deportiva considerando que en los próximos días definirá a su nuevo mánager general tras la renuncia de Sebastián Eguren, que se produjo el pasado 16 de agosto en conjunto con Martín Ligüera, el exsecretario técnico.

Tomando en cuenta la crisis deportiva que atravesaban por la destitución de Jorge Bava y los resultados adversos, la gerencia deportiva que hoy encabeza únicamente Flavio Perchman optó por dejar la resolución para después del clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Ya con el resultado visto, Ovación pudo confirmar que se avecina la decisión, aunque todavía tienen pendiente un paso a realizar. “Faltan dos entrevistas esta semana”, trasladaron desde el club. Es que puertas adentro entienden que la trascendencia que tiene esta definición les exige ser cautos en cada paso a dar.

“Quizá esta semana tengamos una entrevista con Fabián Coito”, trasladaron al respecto en relación a quien se encuentra trabajando en Montevideo Wanderers.

¿Quiénes son otros de los directores deportivos que están en la consideración del tricolor para asumir?

Pablo Álvarez, que en la actualidad desempeña el cargo en Boston River, a donde arribó en diciembre del 2021, es el principal candidato a liderar el área.

Pablo Álvarez en su rol como director deportivo de Boston River. Foto: bostonriver_oficial en Instagram.

Tiene 41 años y mucho conocimiento de la interna del club por haberse formado allí como futbolista y disputar un total de 115 partidos en Nacional como lateral derecho. Además, obtuvo el Campeonato Uruguayo 2011/2012 y el de la campaña 2014/2015.

La mesa chica de Nacional ya mantuvo un intercambio presencial con Álvarez para conocer de primera mano cómo es su forma de trabajar en las distintas áreas, que incluyen el proceso de formativas y la Primera División.

En dicha instancia el exlateral realizó una presentación pormenorizada con algunos detalles claves a tener en cuenta. Su foco estuvo puesto en realizar un diagnóstico general breve del área deportiva actual y de aquellos cambios que entiende pertinentes realizar con la mira puesta en potenciar a la institución.

En este sentido, también divulgó su forma de concebir el fútbol y cómo toma acción en base a ella. Álvarez está muy bien conceptuado puertas adentro en el Sastre, donde ha sido pieza clave en la consecución de algunos objetivos importantes como la fase previa de la Copa Libertadores y también la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En relación a su labor actual, Álvarez tiene el camino allanado: “Sabemos que se reunió con Nacional. Es un tema personal, sabe que tiene el aval de nosotros”, le dijeron a Ovación desde Boston River.

A la hora de definirlo, no tuvieron dudas: “Tiene experiencia profesional tanto como jugador como en su nuevo cargo como gerente deportivo. Es una buena persona que nos representa perfectamente”.

Otro de los nombres en consideración está asociado a un histórico como Daniel Enríquez, quien hace algunas semanas retornó a Colón como director deportivo tras haberlo entrenado en 1991.

El campeón de América y del mundo con el Bolso en 1980 tiene experiencia probada en el Bolso tomando en cuenta que ganó cuatro Campeonatos Uruguayos en un lapso de siete años como director deportivo.

Ovación averiguó detalles acerca de cómo es su forma de trabajar y, según la información que trasladaron, “trata de arropar al técnico, a los jugadores, a todos los que están en sanidad y a la parte deportiva; es como un padre de familia para ellos”.

En este sentido profundizaron: “Es el que le marca las pautas al entrenador, pero no en el armado del equipo; en el sentido de si tiene que jugar con juveniles y cuáles son los objetivos. Trata de que todo ese conjunto de gente esté bien, inclusive los 25 o 28 jugadores”.

De todas formas, varias voces dentro de la dirigencia tricolor entienden que “Álvarez por un tema generacional está por arriba” en la consideración. Comienza la cuenta regresiva para la designación que se acerca.

