Carreño tras la victoria clásica de Nacional: la lesión de Gómez, su emoción por Rada y "se nos abrió el Clausura"

Daniel Carreño, director técnico de Nacional, habló este domingo tras la victoria 1-0 frente a Peñarol en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Antes de comenzar la rueda de prensa, el entrenador prefirió hacer una acotación: "Primero que nada, si ustedes me lo permiten y la hinchada de Nacional también, pasé una semana con mucha emoción. Quizá no encuentre las palabras en este momento, pero para Rada un abrazo. Sé que él me hubiera dado un abrazo y me hubiera dicho: 'suerte Daniel, menos el domingo'", inició.

Y añadió: "Me lo dijo su hijo Matías cuando lo fui a saludar, sé que ellos son fieles de Peñarol, pero un abrazo a toda su familia, a su señora y sus hijas, a todos sus músicos y sus colegas, un gran abrazo".

Luego, a la hora de analizar cómo fue su eficaz planteo táctico, dijo: "Los clásicos son emocionales, pasan muchas cosas, y nosotros no estábamos en condiciones de ir a buscarlo y ganarlo a fútbol. Es la gran tarea que tengo por delante". Precisó: "Los clásicos se ganan en la mitad de la cancha y los partidos en las áreas".

Después recordó el día en que Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Alex Saúl y Federico Britos le hicieron la propuesta de asumir en el Bolso: "Cuando fueron a buscarme a mi casa hubo una posibilidad de que yo empezara a trabajar mañana, después del clásico; ni loco iba a aceptar eso, era una linda oportunidad que tenía y no quería desaprovecharla".

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También se refirió a la meta que se trazaron en el inicio de su tercer ciclo en el club y a cómo están ahora: "Habíamos hablado como objetivo lograr el cero en nuestro arco y ganar los seis puntos. Era auspicioso pensar eso y lo pudimos lograr. A partir de mañana iba a empezar una nueva historia, si no ganábamos era una historia complicada y, ahora que ganamos los seis puntos, se nos abrió un poco el Clausura y ahora no tenemos mucho margen para flaquear".

Carreño, sin contar con un parte oficial, dio su percepción de la lesión que sacó del partido a Maximiliano Gómez en el inicio del mismo: "No puedo confirmarlo, pero sería un esguince de rodilla". Cabe recordar que su salida, generó el ingreso de Maximiliano Silvera al que también elogió: "Fue emocionante su partido. Le hablé para apoyarlo en algún momento que pueda flaquear, pero no mostró ningún síntoma. En toda la semana hablé con él, lo que podía costarle el partido, luchó mucho y corrió mucho".

Por último analizó: "El gol que hacemos hace que Peñarol salga unos metros más adelate y nosotros más atrás y me negaba a poner a Camilo (Cándido) tan temprano, pero (Rodrigo) Martínez estaba haciendo un sacrificio bárbaro".