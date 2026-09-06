"La vengo peleando desde la cirugía", la emoción de Octavio Rivero al volver a jugar tras siete meses y anotar

Una lesión osteocondral en la rodilla que le provocó una aguda sinovitis llevó a que Octavio Rivero pudiera disputar apenas dos partidos en 2026 con la camiseta de la Universidad de Chile, club que lo contrató tras los buenos números que había obtenido en Barcelona de Guayaquil.

El 8 de abril fue operado y comenzó una recuperación larga en la que se enfrentó a críticas y a la paciencia que tuvo que adoptar previo a regresar a las canchas, lo que ocurrió en la noche del sábado y que le permitió hacerlo con gol incluido.

En el séptimo minuto de descuento, cuando la "U" ya ganaba 3-2 ante Coquimbo Unido, el delantero uruguayo se hizo cargo de un penal que cambió por gol y derivó en un festejo al que se sumaron todos sus compañeros teniendo en cuenta lo que significaba para él.

🥺🤘⚽ Emotivo gol para cerrar un partido de locos#LaU tuvo sobre el final un penal a favor y el encargado de cobrarlo fue Octavio Rivero, quien anotó en este #MatchdaySábado tras una lesión que lo dejó alejado de las canchas por varios meses.



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Fue su primer gol con la camiseta del equipo chileno y el primero también desde el 14 de diciembre de 2025 cuando había marcado un doblete ante Orense, por la liga de Ecuador, con la camiseta de Barcelona antes de su salida de la institución.

Al término del partido, el futbolista se desahogo y afirmó estar "muy contento". "Me cuesta hablar un poco, estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura", agregó al borde de las lágrimas el delantero nacido en Treinta y Tres.

"Muchos dudaron, cerré la boca, trabajé como siempre lo hice y trato de demostrar adentro de la cancha. Agradacerle a mi familia que siempre está conmigo, a mis hijas y mis hijos que están en las buenas y en las malas, este gol y esta victoria es para ellos", subrayó.

"Fue un proceso muy duro, no me esperaba estar convocado para esta semana y fue una sorpresa. La vengo peleando desde la cirugía, va pasando el tiempo y me veía más cerca, pero desde que recibí la noticia soñaba con este momento", indicó

A su vez, también le agradeció a Eduardo Vargas ya que él era el encargado de rematar el penal, pero se lo cedió a Rivero con la intención de que el regreso del uruguayo sea perfecto y con gol incluido. "Agradecerle a la gente, sé que hubo comentarios negativos y entiendo el punto del hincha, lo acepto, pero mi manera es demostrar adentro de la cancha", sentenció.