Los motivos que llevaron Ceppelini a patear el penal al medio en Paranaense-Peñarol

Peñarol quedó eliminado de la Copa Sudamericana en las semifinales frente a Athletico Paranaense luego de perder en Montevideo 2-1 y anoche en Curitiba por 2 a 0 en una serie en la que los errores propios condenaron al carbonero.

Pero más allá de todo eso, el equipo de Mauricio Larriera fue competitivo y en varios momentos de la llave estuvo a la altura de las circunstancias, aunque le faltó un detalle importante y requisito excluyente a este nivel: la eficacia.

El aurinegro no la tuvo y el Furacao no lo perdonó nunca, ni en el Estadio Campeón del Siglo ni en el Arena da Baixada, por lo que terminó sacando provecho de esa situación para clasificarse a la final del torneo que se definirá el próximo 20 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Pero en pleno partido revancha, cuando Athletico Paranaense ganaba 1-0, Peñarol tuvo una chance inmejorable para empatar el encuentro porque a los 29 minutos el árbitro Jesús Valenzuela cobró penal sobre Juan Manuel Ramos y luego de la revisión del VAR, a los 33’ Pablo Ceppelini fue el encargado de ejecutar la pena máxima.

Santos adivinó la intención del volante carbonero que jugando con esta camiseta no había fallado nunca un disparo desde los 12 pasos pero anoche no logró convertir. La desazón del futbolista fue tremenda, no solo en el encuentro porque el mirasol desperdició la chance de igualar sino también luego del partido por la eliminación del equipo en la Sudamericana.

Muchos se preguntaron durante el partido y tras ese penal fallado, por qué Ceppelini eligió ese lugar a la ahora de rematar. Y siempre hay una explicación. En la previa al encuentro y sabiendo que esa situación se podía dar, en Peñarol se analizaron más de 30 penales que le patearon a Santos, el muy buen arquero de Athletico Paranaense que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección de Brasil.

El guardameta de 31 años nunca se había quedado parado en el medio del arco en los disparos que analizó el cuerpo técnico y jugadores de Peñarol, pero anoche decidió hacerlo y le terminó adivinando la intención a Pablo Ceppelini y le impidió el empate al mirasol en el Arena da Baixada, donde Peñarol sigue sin poder anotar: ya jugó tres partidos oficiales y aún no logró marcar.