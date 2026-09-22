"Me dejaron de lado, estaba muerto mentalmente": la denuncia de un arquero argentino a La Luz y Julio Fuentes

"Hoy puedo contar todo", comienza el primero de los dos posteos en los que Mauricio Aquino, arquero argentino de 32 años, denuncia el trato de La Luz, equipo que milita en al Segunda División Profesional, y a su entrenador Julio Fuentes.

"Hace un tiempo firmé por un año en La Luz FC, en la "B" de Uruguay. Me fui de Argentina con mi familia con mucha ilusión, dejando otras propuestas para vivir esa experiencia. No fue como soñé. Desde el primer momento el DT J.F (Julio Fuentes) me las hizo pasar mal, con comentarios y tratos que no me esperaba. De un día para el otro me apartó del plantel, sin explicación real", comienza el descargo del golero que llegó al club inicios de 2026 y que antes solo jugó en su país, con pasos por Arsenal de Sarandí, Colegiales y CADU (Zárate).

Aquino publicó dos videos en los que relató lo sucedido, enfocando cómo el resto de los jugadores entrenaba en el campo de juego. "El club se portó muy mal conmigo. Me dejaron de lado, me mandaron a entrenar con Tercera y me dejaron sin cobrar el sueldo, entre otras conductas abusivas. Fue una etapa muy dura. Pero no baje los brazos, nunca falté a los entrenamientos, y como ven en el video, guardé todo!!!", añadió el argentino.

Además, explicó que se regresó a Argentina por "incumplimiento de contrato" pero agradeció a la Mutual Uruguaya de Futbolistas profesionales (MUFP), que lo "bancó, escuchó y guió desde el día uno siendo extranjero".

"La Justicia falló a mi favor. Lo cuento para intentar que a ningún otro jugador que deja su país para cumplir un sueño le toque vivir lo que viví y pueda tener las herramientas para que no le pasen por encima. Siempre sería bueno saber quién es el DT, cómo trata a la gente de su alrededor, cuando me enteré ya era tarde!", expresó el argentino.

Y cerró: "Hoy cierro una etapa, con la cabeza en alto, más fuerte y con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Me volví a mi casa, mi pueblo, al club de mis amores a descansar la cabeza para pronto volver".

Este martes publicó un nuevo video en el que agregó: "Tenía que grabarme, llenarme de pruebas, porque estaba muerto mentalmente. ¡En un momento llegué a pensar que el problema era yo! Decía: 'No sirvo, ya está, dejo todo, me voy sin nada de lo que vine a buscar, sin mis sueños...'. Era mi primera experiencia fuera de mi país. Estaba con mi mujer y mi hijo, solos en el extranjero, sin cobertura médica (porque no me la dieron) y sin cobrar mi sueldo (le pagaron a mis compañeros, menos a mí). Me sentía totalmente roto. Pero tenía que sacar fuerzas de donde no las tenía. Quisieron quebrarme: 'Acá nadie te va a ayudar, no sos de acá', 'no sabés nada', 'no vas a tener para comer'... ¡Pero todo eso me hizo más fuerte!".