MC Torque y Wanderers se juegan una final anticipada por la Serie B del Intermedio: hora y dónde ver el partido

Montevideo City Torque y Wanderers protagonizan este viernes a las 19:00 horas uno de los partidos más atractivos de la fecha cuando se enfrenten en el Estadio Charrúa por la séptima y última fecha del Torneo Intermedio. El partido tendrá la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de Disney+ y Antel TV.

Más que un duelo por la Serie B, será una verdadera final anticipada. Ambos equipos llegan con 12 puntos en la cima de la zona y, si alguno consigue la victoria, asegurará su lugar en la final del certamen. Si empatan, deberán esperar lo que ocurra el sábado entre Deportivo Maldonado (11) y Juventud para conocer el clasificado a la definición.

Para Montevideo City Torque, el presente invita a ilusionarse. El equipo de Marcelo Méndez viene de derrotar 1-0 a Danubio con gol de Salomón Rodríguez, resultado que le permitió alcanzar a Wanderers en la punta del grupo.

Además, atraviesa un gran momento también a nivel internacional, ya que es el único club uruguayo que continúa en competencia continental esta temporada.

Los ciudadanos, además, recuperan dos piezas importantes: el argentino Esteban Obregón y Gonzalo Montes, quienes regresan tras cumplir sus respectivas suspensiones y vuelven a integrar el once titular.

El once titular de MC Torque para enfrentar a Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Del otro lado está Montevideo Wanderers que se ha revitalizado. El equipo dirigido por Mathías Corujo llega fortalecido luego del resonante triunfo frente a Nacional en el Gran Parque Central, un resultado que no solo lo dejó como líder de la Serie B, sino que también le permitió recortar diferencias en la tabla del descenso y quedar muy cerca de salir de la zona de permanencia comprometida.

El Bohemio sabe que un triunfo puede darle un doble premio: disputar la final del Intermedio y sumar tres unidades fundamentales pensando en mantenerse en Primera División.

Todo está dado para un encuentro de alto voltaje. Torque buscará confirmar su crecimiento y mantener vivo el sueño del título del Intermedio, mientras que Wanderers intentará coronar su recuperación con una clasificación a la final del Torneo Intermedio que, semanas atrás, parecía muy lejana.

Wanderers festeja el gol de Joaquín Zeballos ante Nacional, por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

Además del boleto a la final, habrá mucho más en juego: puntos decisivos para la Tabla Anual, la pelea por las copas internacionales y la permanencia.

Probables alineaciones

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Wanderers: Agustín Buffa; Nicolás Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; Santiago Benítez, Facundo Labandeira, José Alberti; Nicolás Queiroz, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.

DT: Mathías Corujo.

Hora: 19:00

Estadio: Charrúa

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal. En streaming Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso.