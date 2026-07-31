Maxi Gómez y su ilusión de ser dirigido por Diego Forlán en la selección uruguaya: "Ojalá que se dé"

Maximiliano Gómez extendió este viernes su vínculo contractual con Nacional hasta diciembre del 2027 en un evento desarrollado en el Paddock del Gran Parque Central. En conferencia de prensa se lo vio emocionado: "Es una emoción bárbara, desde chico soñamos con toda mi familia vestir esta camiseta", dijo.

En referencia al propósito que se fijan, acotó: "El principal objetivo es ganar el Torneo Clausura, que es muy importante y arrancamos todos en cero. El objetivo es ese, ganar y pelear con grandes cosas. No se sale de esta situación estando quieto, sino trabajando, y con el entrenador y el grupo que tenemos lo estamos haciendo de muy buena manera".

Luego, al ser consultado acerca de si le genera una ilusión especial la llegada de Diego Forlán a la Celeste, donde dirigirá a la selección uruguaya Sub 20 y también los amistosos que le quedan a la mayor en 2026, Gómez respondió: "Sí, sabemos lo que es Diego para el Uruguay, lo que fue para la selección también. Es muy lindo poder tener un técnico de esa característica y ojalá que... Tengo que trabajar muy bien con mi equipo, con mis compañeros, con el entrenador y después ojalá que se dé".

Los números de Maxi Gómez desde su arribo a Nacional

Maximiliano Gómez en su debut como capitán, en el partido contra Tigre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Desde que acordó su llegada al Bolso aquel 1 de julio tras su salida de Defensor Sporting, Gómez registra 24 goles y ocho asistencias en 45 partidos oficiales. Acumula 3752 minutos en cancha y, por tanto, promedia un gol cada 156‘ desde su llegada. Si se consideran también sus asistencias, su promedio crece enormemente: tiene una participación de gol cada117‘.

En el Torneo Clausura 2025, el primer certamen que jugó representando al Bolso, Gómez celebró nueve goles y repartió cinco asistencias en 15 partidos.

Luego, en el Apertura 2026 registró 10 tantos y dos asistencias en 13 juegos. En lo que respecta al actual Torneo Intermedio, lleva aportado un gol y una asistencia en cinco compromisos.

Si se trata del plano continental, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 marcó tres goles en seis partidos, al tiempo que en la serie de playoffs de Sudamericana contribuyó con un gol en dos juegos. En materia de anotaciones, la única competencia en la que no convirtió hasta el momento es la Copa AUF Uruguay en un total de 34‘.

Y su cuenta pendiente en materia de rivales es convertirle a Peñarol en un clásico; lo ha enfrentado en cinco ocasiones. Cuatro de ellas fueron en el marco de la Liga AUF Uruguaya y una por la Supercopa.