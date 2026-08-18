Matías Vecino rescindirá su contrato con Celta de Vigo, se hará una artroscopía y volverá a jugar en 2027

En febrero de 2026, y luego de más de una década en el fútbol italiano, Matías Vecino pasó al Celta de Vigo. Firmó contrato hasta junio de 2027, pero un año antes de que finalice el vínculo llegó a un acuerdo con el club para rescindirlo con la intención de que ambas partes salgan favorecidas.

Según pudo confirmar Ovación con fuentes cercanas al futbolista, el equipo gallego no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista económico y "necesitaba espacio salarial para poder fichar" y eso se sumó a una intervención que deberá llevarse a cabo el mediocampista que el próximo 24 de agosto cumplirá 35 años.

Vecino tiene programada para los próximos días una artroscopia de limpieza en la rodilla luego de unos problemas que se presentaron en la pretemporada y la recuperación le demandará unos tres meses, por lo que no volvería a jugar hasta 2027 y de esta forma libera un cupo para el equipo español.

A su vez, quedará libre de acción por lo que en su regreso mantendrá la ficha en su poder para poder negociar con cualquier club que le presente una oferta que sea seductora.

Con Celta de Vigo en el primer semestre de 2026 —que marcó el final de la pasada temporada— disputó un total de 12 partidos y promedió 41 minutos por encuentro disputando juegos por la Liga de España, pero también en el marco de la Europa League en la que su equipo llegó a cuartos de final donde cayó con Friburgo de Alemania, posterior finalista del certamen.

Luego de defender a Central Español, Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter de Milán, Lazio y Celta de Vigo, Matías Vecino se encuentra sin equipo y a partir del año próximo podría defender la novena camiseta de su carrera si es que llega a un club al que aún no defendió.

Vecino, que suma también 69 partidos y cinco goles con la camiseta de la selección de Uruguay lleva desde 2013 en el fútbol de Europa siendo uno de los volantes uruguayos de mayor experiencia lo que lo llevó, por ejemplo, a ser el compatriota con más partidos en la historia de la Serie A alcanzando los 312 encuentros, superando la marca de Paolo Montero que defendiendo a Atalanta y Juventus había alcanzado 266 encuentros.