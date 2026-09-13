Martín Varini no sigue en México: fue cesado de Necaxa en su segunda experiencia en el fútbol azteca

Martín Varini no sigue en Necaxa. Así lo anunció el club a través de un mensaje en sus redes sociales en las últimas horas donde agradeció el trabajo realizado, le deseó éxitos en su futuro, pero le puso punto final a su contrato luego de 27 partidos desde enero de 2026 a setiembre del mismo año.

El inicio de este semestre, con el Apertura 2026, había sido bueno y con puntaje perfecto en los dos primeros partidos ante Atlante y Monterrey, pero una racha negativa a partir de allí terminó con el ciclo del técnico uruguayo en el fútbol mexicano. Fueron siete partidos sin triunfos en sus últimas ocho presentaciones entre Liga MX y Leagues Cup —en este torneo venció 2-1 a New York City—.

En este momento, los Rayos se ubican en el puesto 13 de 18 en el primer certamen corto de la temporada con dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Sus números generales en el año indican que conquistó ocho triunfos, cinco empates y sufrió 14 derrotas.

"Martín Varini deja de ser Director Técnico del Primer Equipo, con lo que concluye su etapa con Club Necaxa. El Club agradece al profesor y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa en Necaxa, así como el profesionalismo, compromiso y liderazgo mostrados al frente del equipo. Reconociendo también la disposición y responsabilidad que mostraron al representar a nuestra institución. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos y agradecemos el tiempo compartido con el Club", fue el comunicado del conjunto mexicano.

De esta forma, el equipo que cuenta con el uruguayo Agustín Oliveros en el plantel, se quedó sin entrenador y deberá resolver la situación rápidamente teniendo en cuenta que el próximo sábado tendrá su próximo partido donde visitará a Atlético San Luis en el marco de la octava fecha.

De esta forma, Varini cierra su segunda experiencia en México porque ya había pasado en su momento por Juárez, mientras que culminó su tercer ciclo en el fútbol del exterior porque dirigió´a Athletico Paranaense en Brasil.