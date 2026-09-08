Martín Satriano le respondió a Forlán con gol tras la reserva a la selección: "Lo buscaba desde hace mucho"

Martín Satriano, uno de los reservados de Diego Forlán para los amistosos de setiembre y actual delantero uruguayo del Getafe, empezó a sumar puntos de cara a una eventual convocatoria tras anotar el gol del empate frente al Celta de Vigo (1-1) por la cuarta fecha de la liga de España, en el que su equipo aguantó media hora con uno menos.

El uruguayo surgido en Nacional destacó el "tremendo trabajo" del conjunto azulón y aseguró que el esfuerzo es una obligación que "no se negocia" a las órdenes de José Bordalás. "Estoy contento por el gol. Al final, el empate no era lo que queríamos, pero, por cómo se dio el partido, lo agarramos y ya estamos pensando en el siguiente", declaró a Movistar Plus+.

También lamentó las circunstancias que condicionaron al Getafe durante la segunda parte, especialmente la expulsión de Zaid Romero por doble amonestación. "El córner, la roja, dos amarillas muy justas... Esos detalles te condicionan. Hoy en día es muy difícil jugar diez contra once. Seguimos adelante, pensando en el siguiente partido y en trabajar", afirmó.

Satriano terminó el encuentro con problemas físicos, aunque restó importancia a sus dolores: "Es una pequeña molestia que venía arrastrando, pero estoy bien. No es nada grave", tranquilizó.

También ensalzó el esfuerzo colectivo frente al Celta: "Creo que todos hicimos un tremendo trabajo. El Celta es un gran equipo y en el Getafe, no se negocia en ningún partido".

En diálogo con el club, Satriano habló sobre su primer gol en la temporada y dijo que "lo estaba buscando desde hace mucho, se dio ahora pero sabía que se iba a dar, estaba convencido". "Hay mucho trabajo detrás y eso me deja tranquilo", añadió el uruguayo.

Por último, señaló la importancia de convertir el Coliseum en una garantía de puntos después de sumar una victoria y un empate en los dos encuentros disputados como local. "Tenemos que hacernos fuertes en casa. Para los rivales no es fácil venir a jugar aquí y es bueno que sea así. Ahora tenemos otro partido en casa, contra el Deportivo, y hay que aprovecharlo para sumar", concluyó.

Llegó el primer gol para él en la actual temporada y el séptimo en el año, todos con la camiseta del Getafe, equipo al que arribó en el inicio del 2026 y en el que también tiene tres asistencias, dos de ellas del pasado 20 de agosto ante Partizan por la fase previa de UEFA Conference League.

Con información de EFE.