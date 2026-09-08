Martín Cicotello, ex DT de City Torque, sufrió una arritmia y debió ser hospitalizado pero ya fue dado de alta

El director técnico argentino Martín Cicotello, quien tuvo un paso por el fútbol uruguayo al mando de Montevideo City Torque, debió ser hospitalizado de urgencia en una ambulancia tras sufrir una arritmia cardíaca en el vestuario del Estadio El Teniente de Rancagua, luego de la derrota por 2-1 de su equipo Unión La Calera frente a O’Higgins por la Liga de Primera de Chile.

El club chileno se pronunció este lunes por la noche para informar la evolución del DT y comunicó: “Posterior al partido disputado ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia. Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones y se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo”.

Según varios medios argentinos y chilenos, Cicotello, de 45 años, no continuará en el club y cerró su ciclo como último de la tabla, con un 21,2% de rendimiento en 22 fechas.

En Montevideo City Torque el entrenador argentino estuvo al frente durante 22 encuentros con importantes resultados como el triunfo ante Nacional, pero siendo este uno de los solo cinco que logró, que se sumaron a siete empates y 10 derrotas.