Marcelo Saracchi cambia de destino: dejó Boca Juniors y fue anunciado como nuevo jugador del Houston Dynamo

Marcelo Saracchi tiene nuevo destino. El lateral izquierdo uruguayo fue anunciado este martes como nuevo jugador del Houston Dynamo FC, que confirmó su incorporación mediante una transferencia definitiva desde Boca Juniors. El futbolista de 28 años firmó contrato hasta la temporada 2028-29, con opciones del club para extender el vínculo hasta 2030-31.

El club estadounidense destacó especialmente la experiencia del uruguayo y explicó qué fue lo que buscó con su incorporación. “Marcelo es un lateral izquierdo equilibrado, capaz de contribuir en todas las fases del juego, con una considerable experiencia ganadora en las principales ligas de Europa y Sudamérica”, señaló Pat Onstad, presidente de fútbol del Houston Dynamo.

El dirigente también destacó otras características del futbolista que, según explicó, encajan con el perfil que busca el club. “Su ética de trabajo, competitividad y mentalidad de equipo coinciden con el ADN de un jugador del Dynamo. Estamos encantados de dar la bienvenida a Marcelo y a su familia a Houston, mientras seguimos buscando el éxito en la postemporada de este año”, agregó.

Saracchi llega a Houston después de una temporada a préstamo en Celtic, club al que arribó en agosto de 2025 desde Boca Juniors. Con el equipo escocés disputó 27 partidos en todas las competiciones, convirtió un gol y dio dos asistencias. También participó en cuatro encuentros de la Europa League. Su paso por Celtic terminó con dos títulos: el campeonato escocés, el número 56 en la historia de la institución, y la Copa de Escocia.

Antes de marcharse cedido a Escocia, el lateral había defendido a Boca durante 52 partidos, con cuatro goles y cinco asistencias, desde su llegada al club argentino en agosto de 2023. Con el Xeneize fue titular en la final de la Copa Libertadores 2023 y participó además en las semifinales de la Copa Argentina de 2023 y 2024.

La nueva experiencia en Estados Unidos será otro capítulo de una carrera marcada por los cambios de país y de campeonato. Saracchi llegó a Europa en 2018 para jugar en RB Leipzig, después de su etapa en River Plate. En Alemania disputó 27 partidos y ayudó al equipo a terminar tercero en la Bundesliga durante su primera temporada, resultado que le permitió clasificarse a la Champions League.

Posteriormente pasó por Galatasaray, donde jugó cedido durante una temporada y disputó 44 partidos, con dos goles y seis asistencias. Luego defendió a Levante en España, con 35 apariciones y una asistencia.

Su recorrido profesional había comenzado en Danubio. Nacido en Paysandú, debutó con la Franja en 2015 en un partido de Copa Sudamericana ante Universidad Católica. Durante sus dos temporadas en el club disputó 57 partidos, convirtió tres goles y dio ocho asistencias.

Marcelo Saracchi presentado como nuevo jugador del Houston Dynamo de la MLS. Foto: Houston Dynamo FC

En septiembre de 2017 pasó a River Plate, donde jugó 30 encuentros y conquistó tres títulos: la Copa Argentina 2016-17, la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018.

A nivel de selecciones, Saracchi representó a Uruguay en las categorías Sub 17, Sub 20 y mayor. Con la selección juvenil conquistó el Sudamericano Sub 20 de 2017 y posteriormente llegó a la Celeste absoluta, con la que acumula 11 partidos. Sus últimas apariciones fueron en octubre de 2025, cuando disputó amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán.

Según los datos difundidos por Houston Dynamo, Saracchi acumula 272 partidos como profesional en distintas primeras divisiones, con 12 goles y 25 asistencias. En ese recorrido pasó por las ligas de España, Alemania, Turquía, Escocia y Argentina, además de disputar la Copa Libertadores, Champions League, Europa League y el Mundial de Clubes de 2025.

Ahora el lateral uruguayo vuelve a cambiar de continente. Después de su regreso al fútbol sudamericano con Boca y su posterior paso por Escocia, Saracchi continuará su carrera en la MLS, donde defenderá al Houston Dynamo, que está actualmente en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

Así presentó Houston Dynamo al uruguayo Marcelo Saracchi