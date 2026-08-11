Luego de 18 años, Alexis Sánchez vuelve a América, pero sorprendió con su destino: "Estoy acá para darlo todo"

El mercado de pases siempre trae consigo movimientos sorprendentes y la ventana del verano europeo trajo un cambio indica el regreso a América del chileno Alexis Sánchez que luego de 18 años jugando en el Viejo Continente retorna, aunque todavía lejos de su Chile natal.

Es que el futbolista que fue campeón de la Copa América en 2015 y 2016 con La Roja jugará el torneo de la MLS, pero con un equipo de Canadá, el CF Montreal. A esta altura de la temporada, el equipo canadiense se ubica penúltimo en la Conferencia Este y busca un salto de calidad con el nacido en Tocopilla. Cabe recordar que son siete los clasificados, mientras que el octavo y noveno disputan un playoffs, del que Montreal hoy está a siete puntos.

A sus 37 años, Sánchez pega la vuelta a América, un continente en el que no jugaba desde 2006 cuando defendió por última vez la camiseta de River Plate de Argentina luego de surgir de Cobreloa y también pasar por Colo Colo, sus dos experiencias en el fútbol chileno.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



Billets / Tickets 🎟️ https://t.co/A0OGzGyEQz#CFMTL pic.twitter.com/sn3TOEzI7j — CF Montréal (@cfmontreal) August 11, 2026

El vínculo con Montreal será por un año y que llegará hasta el final del MLS Sprint 2027, el certamen de un semestre que se disputará desde febrero a mayo, para que la temporada pase a contar con el calendario europeo a partir de la 2027/28, campaña en la que el club podría seguir contando con Sánchez ya que cuenta con una opción de estirar el vínculo.

"La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante en nuestro proyecto deportivo", declaró Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva del CF Montreal. "Alexis posee una calidad técnica excepcional y una amplia experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario", recogió la web de la MLS.

"Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto", dijo Sánchez. "Agradezco al Club la confianza que han depositado en mí y estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo por el Club y por esta ciudad", expresó el futbolista.

Su última experiencia en Europa fue con Sevilla de España, pero comenzó varios años atrás en Udinese de Italia —al que regresó en 2024—, además de pasar por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella.

