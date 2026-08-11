Nacional negocia la llegada de un extremo desde Estudiantes de La Plata que fue pretendido por Peñarol y Boca

Por estas horas, Nacional está negociando con Estudiantes de La Plata para incorporar al futbolista colombiano Edwuin Cetré, de 28 años, que tiene contrato vigente con el Pincha hasta 2028 pero que no atraviesa su mejor momento. Hay charlas avanzadas y en Nacional entienden que la llegada del jugador se podría concretar en las próximas horas. Sería mediante un préstamo por un año con cargo pero sin una opción de compra.

Después de las frustraciones por la caída de los negocios por Esteban Obregón (Montevideo City Torque) y Kike Olivera (Bahía y Gremio), Flavio Perchman y el área deportiva de los tricolores continuaron buscando otras opciones para incorporar y mejorar un plantel que ha tenido dificultades para sacar buenos resultados, hecho que puso en el tapete la continuidad del entrenador Jorge Bava, quien finalmente fue ratificado en la reunión de la Comisión Directiva de este lunes por la mañana.

Edwuin Cetré es un futbolista que gusta mucho puertas adentro de Nacional, es un extremo que habitualmente juega por izquierda, aunque es derecho; de hecho, su jugada característica es encarar de izquierda al medio para sacar su remate con su pierna hábil. El futbolista de 28 años ha tenido un año irregular en Estudiantes, donde alterna en el equipo titular y en varias ocasiones entra desde el banco de suplentes.

El cafetero fue buscado por Peñarol en la temporada pasada, pero la transferencia finalmente no se pudo cerrar. También en el comienzo de este 2026 lo buscaron Athletico Paranaense y Boca Juniors, pero se cayeron ambos pases. Según reportaron los medios argentinos en ese momento se debió a dificultades con la prueba médica; eso fruto de una cicatriz que le quedó de una operación de meniscos que se realizó en 2018, con 20 años, cuando Cetré era jugador de Santos Laguna de México. En ambas oportunidades, desde Estudiantes afirmaron que el extremo no tiene ningún tipo de impedimentos para jugar a pesar de esa lesión mal curada que sale en los estudios y para prueba de ello es que ha jugado una gran cantidad de partidos (108 con 12 goles y 13 asistencias) con el equipo de La Plata.

Después de las transferencias frustradas, Cetré bajó su rendimiento y ya no fue un titular indiscutido como lo había sido en la temporada pasada y ha alternado rendimientos irregulares en el equipo que conduce el uruguayo Alexander "Cacique" Medina. El colombiano fue clave para los éxitos de Estudiantes en el Trofeo de Campeones 2025 y el Torneo Clausura del mismo año, ambos bajo la dirección técnica del argentino Eduardo Domínguez.

En julio de 2025, Ignacio Ruglio —presidente de Peñarol— había dicho sobre la búsqueda de Cetré: "El área deportiva, de scouting y nuestro director deportivo lo estudiaron, tiene los mejores números uno contra uno de un puntero en Argentina. Está súper recomendado, el técnico lo quiere". Al final no se terminó concretando la llegada del futbolista cafetero por motivos económicos.

Además de jugar en Boca de Cali de Colombia, Rocha y Estudiantes, Cetré jugó en Santos Laguna, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, hasta llegar en el 2024 al Pincha.

Cetré ya estuvo en el fútbol uruguayo

El colombiano tiene un paso no tan conocido por un club uruguayo. Se trata de Rocha FC, equipo que en la actualidad compite en la Primera Divisional C de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Cetré jugó allí entre marzo y junio de 2016.

Arribó a la institución luego de integrar la Sub 17 de la selección de Colombia y se puso a la orden de la dupla técnica que conformaban Matías González y Leonardo “Lechuga” Altéz. El extremo tenía por entonces 18 años recién cumplidos y a nivel colectivo no le fue como habría esperado considerando que terminaron descendiendo a la “C”.