Marcelo Méndez: “Es mentira que solo se recuerda al campeón, lo que pasa que repetimos frases hechas y quedan"

Marcelo Méndez y sus jugadores volvieron a poner el fútbol uruguayo en el plano internacional con una gran campaña de Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana, quedando a un gol de forzar los penales ante Atlético Mineiro. Y aunque se quedó en la puerta, el público reconoció lo hecho por el club y con lluvia y tormenta acompañó en el Centenario. Respecto a esto fue la primera intervención del DT en conferencia de prensa.

"Primero que nada, agradecerle a esta gente que nos vino a apoyar. No solamente la que vino hoy, sino la que vino el resto de los partidos que nos tocó jugar de local. Es una prueba de reconocimiento a este grupo de jugadores, porque la gente que vino creo que no vino a ver un partido, sino que vino con cierta expectativa de ver algo que se podía llegar a dar y no se dio por poco, es reconocimiento al esfuerzo de estos jugadores”, expresó Méndez, que también destacó la reacción de sus futbolistas después de la eliminación.

"ES CRECIMIENTO PURO, EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE"



Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque, sobre las sensaciones que dejó al plantel llegar a semifinales de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DFSHAUy pic.twitter.com/Igg3g7Ne7e — DSPORTS (@DSports) October 22, 2026

“El esfuerzo de este grupo de jugadores me tiene muy orgulloso porque los veo en el día a día, los veo ahora en el vestuario, con dolor. Quizá otro plantel hubiese dicho: ‘Bueno, cumplimos, no pasa nada, hicimos un buen papel, nos quedamos así’. Y lejos de eso, hay una amargura por cómo se dio el partido, por cómo lo tuvimos tan cerca de generar algo histórico. Lamentablemente no se pudo dar”, resumió el DT.

“Más allá de eso, creo que hicimos un gran torneo. Jugamos 13 partidos, ganamos ocho, todos los partidos de local, algunos de visitante también y siempre representando la idea futbolística que queremos. Eso no es poca cosa”, señaló.

"QUIZÁS A NOSOTROS NOS FALTÓ UN POQUITO MÁS DE CLARIDAD EN EL ÚLTIMO CUARTO DE CANCHA"



Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque, señaló qué le faltó al juego de los Ciudadanos para darle vuelta a la llave.



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“Obviamente, nos queda el sabor amargo de estar tan cerca de ese viaje a Barranquilla, que en algún momento era inesperado, algo que estaba lejísimo. Y hoy estuvimos cerca y no pudimos”, reconoció.

“Me quedo con todo el camino que recorrimos, con el crecimiento de estos jugadores y, sobre todo, por representar a Torque y al fútbol uruguayo”, añadió Marcelo Méndez.

“La temporada todavía no terminó. Tenemos un par de objetivos, veremos si los podemos cumplir o no. Estamos en las primeras posiciones del Clausura y también está la Copa Uruguay. Así que la temporada para nosotros no se terminó hoy. Obviamente creo que es crecimiento puro, experiencia y aprendizaje también, la experiencia de vivir mata-mata, un rival que tiene 30 veces más de presupuesto, pero cuando decimos treinta es treinta, no es por tirar un número, es treinta veces más que nosotros”.

“Es mentira que solo se recuerda al campeón, lo que pasa que repetimos frases hechas y quedan. Este equipo va a ser recordado por más que no haya ganado la copa”, cerró en conferencia de prensa.