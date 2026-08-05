Luis Suárez, que no puede jugar hoy con Inter Miami, compartió un afectuoso momento con un campeón del mundo Sub 20

La Leagues Cup, competición que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX, continúa esta noche con el cruce entre Inter Miami y Atlético de San Luis, que tendrá a uruguayos en ambos bandos.

El DT Guillermo Hoyos tendrá a Maximiliano Falcón a la orden pero no podrá contar con Luis Suárez en todo el torneo, debido a la sanción de seis partidos que el torneo le impuso por escupir a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras caer en la final del año pasado.

Del otro lado estará el campeón del mundo Sub 20 Anderson Duarte, quien en las horas previas al encuentro compartió un afectuoso encuentro con el Pistolero.

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El Atlético de San Luis presumió su saludo con Germán Berterame y Luis Suárez, quien también estuvo con su compatriota Ánderson Duarte. 🇺🇾#LigaMX pic.twitter.com/NJQnyAyTzg — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 5, 2026

El atacante de 22 años llegó al Atlético San Luis de la Primera División de México en calidad de préstamo en diciembre de 2025 y hasta ahora disputó 14 partidos, sin anotar goles. Su vínculo incluye opción de compra desde Toluca, el club que es dueño de su ficha.

Suárez "es irremplazable"

Al respecto de la ausencia de Suárez, el técnico destacó que el uruguayo "es irremplazable y uno de los jugadores que marcan camino en la historia del fútbol". Su sustituto natural sería Germán Berterame, quien no estará disponible por el fuerte impacto que forzó su salida del campo en ambulancia durante un partido del Inter Miami por la MLS el 25 de julio.

El Inter Miami, que levantó el trofeo en 2023, será local hoy en el Nu Stadium desde las 20:30 horas de Uruguay.

El episodio por el que fue suspendido Suárez

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders en 2025. El encuentro se jugó con una temperatura muy elevada que se notó en el correr de los 90 minutos, pero que explotó al término del mismo cuando los jugadores empezaron una trifulca en el medio del campo de juego.

Mientras la transmisión mostraba los festejos de jugadores de Seattle Sounders, rápidamente se observa cómo inician los empujones, agarrones, insultos y hasta golpes donde participaron futbolistas y allegados de ambos equipos.

Fue en esos momentos de tensión que Luis Suárez quedó en evidencia ante las cámaras cuando en plena discusión con un asistente técnico de Seattle Sounders, lo escupió mientras Óscar Ustari intentaba separarlo.